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Подоляк жорстко "присадив" Авакова і закрив питання його відставки

5 листопада 2021, 21:43

Екс-міністр внутрішніх справ останнім часом критикує чинну владу.

Арсен Аваков
Арсен Аваков критикує владу / УНІАН

В Офісі президента прокоментували заяви колишнього глави оборонного відомства країни Арсена Авакова, в яких він критикує нинішню владу.

Радник Голови ВП Михайло Подоляк у коментарі виданню "Бабель"окреслив висловлювання екс-міністра оборони "абсолютно традиційними".

Крім цього, Подоляк заявив, що Авакову "складно адаптуватися до життя без посади" і звинуватив Авакова в спробах повернути владу.

"Це просто психологія - люди сумують за владою і за можливостями, які дає ця влада", - зазначив Подоляк.

За його словами, Аваков мав достатньо часу для того, щоб довести силу поліції і його "правління", зокрема.

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"Саме це ми і спостерігаємо на десятках прикладів. Різні "колишні" не змогли адаптуватися до цивільного життя без адреналіну від влади, не змогли знайти таку ж прибуткову активність, якою була для них політика. І тому намагаються повернутися", - резюмував радник глави ОП.

Нагадаємо, нещодавно Аваков опублікував свою першу колонку на "Українській правді"на тему 2740-го дня захисників України, в якій розкритикував позицію "повернення окупованих Криму і Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

Також раніше Аваков захворів коронавірусом і закликав своїх ворогів"не радіти передчасно".

Відставка Авакова

Арсен Аваков 13 липня офіційно подав у відставку. Колишній глава МВС займав цю посаду більше 7 років.

15 липня Верховна Рада офіційно проголосувала за відставку Авакова. Рішення підтримав 291 народний депутат.

Наступного дня, 16 липня, Рада підтримала призначення Голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Проголосував" за " 271 парламентарій.

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Арсен Аваков Михайло Подоляк
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