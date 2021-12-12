"Нормандія" можлива і без Путіна: посол заявив про ймовірність переговорів нормандської "трійки"

Нормандський формат може відбутися без Путіна / Reuters

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зробив заяву про переговори в "нормандський" формат.

За його словами, президент України Володимир Зеленський може провести нормандську зустріч у Брюсселі. Причому, це цілком можливо без присутності президента Росії Володимира Путіна, пише "Дзеркало тижня".

"В даний час ми активно працюємо над тим, щоб вже в найближчі дні на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Емманюелем Макроном у форматі нормандська Трійка", - заявив посол.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботу Тристоронньої контактної групи.

Переговори в нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив по відеозв'язку з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками дискусії сторони домовилися про перезапуск діалогу по Донбасу на рівні нормандської четвірки і початок переговорів щодо організації саміту лідерів країн "Нормандії".

Далі Меркель і Макрон провели переговори по телефону з президентом РФ Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були досягнуті на Нормандських самітах. Однак в Кремлі погодилися почати діалог по можливості організації зустрічі в "Нормандії" на рівні глав МЗС.

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