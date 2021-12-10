Зеленський розповів про переговори з Макроном щодо "Нормандії" і ТКГ: про що домовилися

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботу Тристоронньої контактної групи, написав глава держави у своєму Twitter.
"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування нормандського формату і роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", - зазначив Зеленський.
Президенти також обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.
Зеленський зазначив, що вдячний Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.
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Переговори Зеленського і Байдена
Напередодні Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.
"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.
При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.
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