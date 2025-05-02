Москва заявила про занепокоєння: як ресурсна угода лякає російську еліту

Угода без гарантій безпеки викликала тривогу в Москві через її символічне значення для США.

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Москва занепокоєна діями США щодо України / Колаж: Главред, фото: Главред

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Кремль вважає угоду сигналом про нові зобов’язання США перед Україною

У російській еліті зростає тиск і розкол щодо подальших дій у війні

У Москві зростає занепокоєння через можливе посилення підтримки України з боку нової адміністрації США після підписання міждержавної ресурсної угоди з Києвом. Про це повідомляє The Washington Post (WP).

Видання нагадує, що на початку своєї політичної кар'єри Дональд Трамп демонстрував позицію, близьку до захисту інтересів Росії. Проте останнім часом риторика Вашингтона змінилася, а укладення домовленості з Україною викликало гостру реакцію Кремля.

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Хоча сама угода носить рамковий характер і не містить конкретних гарантій безпеки для України, в російському політикумі її сприймають як сигнал про зміну курсу США. За словами російського політолога Сергія Маркова, документ символізує, що "США беруть на себе певні зобов'язання щодо захисту України, оскільки стають її фактичним власником".

Публічно російські депутати активно критикують угоду, називаючи її "ще одним кроком до колонізації України". Водночас, за інформацією видання, в кулуарах влади зростає тривога щодо довгострокових наслідків.

До останнього часу, зазначає WP, Росія мала перевагу в переговорах щодо врегулювання війни, особливо після конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Однак нині в Москві дедалі більше побоюються, що з огляду на погіршення економічної ситуації та зміну американської позиції, війна може затягнутися.

"Будь-яке погіршення цих потеплішаючих американо-російських відносин може затьмарити святкування Путіним 9 травня 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною та посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на більш суттєве припинення вогню", — цитує WP російських чиновників і аналітиків.

Один з неназваних представників російської влади повідомив, що на президента Володимира Путіна чиниться дедалі більший тиск: "від нього очікують, що він почне хоча б робити вигляд, що йде на поступки". За його словами, в елітах триває суперечка — одні вважають економічні труднощі підставою для діалогу із Заходом, інші ж закликають до продовження війни, поки зберігається військова перевага і поки Європа не спроможна повністю замінити американську допомогу Україні.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Напередодні у Сенаті попередили Кремль, що чиновники готові узгодити нові санкції проти Росії, якщо вона таки "не прийме почесний, справедливий і міцний мир".

Раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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