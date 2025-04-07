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"Легких рішень не буває": Спартц закликала українців відмовитись від територій

Юрій Берендій
7 квітня 2025, 19:12
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Скандальна конгресвумен українського походження Спартц закликала Україну відмовитись від частини територій та пригрозила втратою всієї країни.
'Легких рішень не буває': Спартц закликала українців відмовитись від територій
Конгресвумен родом з Чернігівщини зробила скандальну заяву про війну / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Rep. Victoria Spartz (Х)

Про що сказала Спартц:

  • Українці мають відмовитись від частини територій
  • Трамп утримав війну в Україні "у спадок" від Байдена

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що українцям слід погодитися на втрату частини територій на користь Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Про це конгресвумен, яка народилась на Чернігівщині заявила в коментарі The Telegraph.

У матеріалі зазначається, що єдина представниця українського походження в Конгресі не боїться йти всупереч очікуванням своїх співвітчизників. У коментарі для The Telegraph вона висловила думку, що українцям слід погодитися на передачу частини територій Росії та закликати до відставки військового лідера Володимира Зеленського.

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"Я просто не розумію як вони (Україна - ред.) можуть вимагати збереження територій. Якщо вони виграють війну — це вже буде інша справа", — заявила Спартц.

Підтримуючи ідею Дональда Трампа щодо перемовин із Володимиром Путіним та критикуючи Володимира Зеленського, Спартц наголосила, що "легких рішень не буває".

Вона також заявила, що президент Трамп лише отримав у спадок цю ситуацію, натякаючи, що відповідальність лежить на його попереднику — Джо Байдені, з яким вона мала суперечки через небажання надати Україні достатню підтримку для перемоги у війні.

"Як я казала два роки тому, найкраще — вигравати війни якомога швидше. "Скільки буде потрібно" — це рідко закінчується добре для демократій", — сказала Спартц.

Видання також нагадало про інцидент за участі Зеленського і Трампа, після якого Спартц розкритикувала українського лідера, заявивши, що він "зашкодив своєму народові" та "образив президента США". Вона закликала українців виступити проти Зеленського на виборах, які досі не були офіційно оголошені.

"У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни", - пригрозила конгресвумен.

Скандальні заяви Спартц щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у жовтні 2022 року Вікторія Спартц, етнічна українка та конгресвумен від 5-го округу Індіани, проголосувала проти законопроекту, що передбачав виділення Україні близько $12,3 млрд, включаючи військову та економічну допомогу. Спартц не прокоментувала своє рішення.

У лютому 2024 року вона, будучи представницею Республіканської партії, заявила, що не підтримуватиме законопроект про виділення Україні $60 млрд допомоги. Водночас у прямому ефірі CNN вона зізналася, що навіть не ознайомилася з текстом цього документа.

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Хто така Вікторія Спартц

Вікторія Спартц — американська політична діячка українського походження, яка з 2021 року представляє штат Індіана в Палаті представників США. Народилася 6 жовтня 1978 року в Носівці на Чернігівщині. У 2000 році емігрувала до США, а через шість років отримала громадянство. До політичної кар'єри Спартц працювала в бізнесі та державному секторі, зокрема була сенатором штату Індіана.

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