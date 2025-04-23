Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

Про головне:
- Стефанчук заявив, що Кабмін не знижуватиме мобілізаційний вік
- Вік мобілізації знижено раніше з 27 до 25 років
- Пріоритети: перемога та збереження державності
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Кабінет Міністрів не планує знижувати мобілізаційний вік. Пріоритетом для держави залишається перемога у війні та збереження української державності. Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".
"Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання — щодо зниження віку мобілізації", — наголосив Стефанчук.
За його словами, питання зміни віку мобілізації не перебуває в порядку денному Верховної Ради. Спікер нагадав, що раніше вік мобілізації вже було знижено з 27 до 25 років. Також передбачена можливість укладення контракту із Збройними силами для добровільного вступу на службу.
"Парламент уже реалізував кроки, знизивши вік мобілізації з 27 до 25 років. Окремо надається можливість укладати контракт зі Збройними силами, щоб добровільно встати на захист держави", — зазначив він.
Стефанчук підкреслив, що змінювати призовний вік недоцільно, оскільки важливо не лише забезпечити оборону, а й думати про майбутнє країни.
"Той "золотий фонд" України, кому зараз від 0 до 18 років, саме вони відбудовуватимуть країну після перемоги", — сказав голова парламенту.
Він також додав, що українські військові борються саме заради цих молодих поколінь, аби вони мали можливість жити та розвивати країну в мирі.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як писав Главред, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №13173 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації" 18 квітня. Цей закон набуває чинності з 9 травня 2025 року.
Також відомо, що Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, що мають право на відстрочку від мобілізації.
Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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