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Білорусь - ворог №2 України після Росії, а Канада та Литва головні союзники - опитування

10 грудня 2021, 14:10

Близько 72% респондентів розглядають Росію як ворога України.

Олександр Лукашенко
Лукашенко різко висловлюється про Україну і вже визнав окупований Крим "російською" територією / Reuters

Приблизно 48% українців вважають, що Білорусь є ворожою державою по відношенню до України. За останній рік кількість таких респондентів зросла більш ніж у 2 рази. Росію вважають ворожою країною вже 72%. При цьому Канада, Литва, Польща і Великобританія виявилися серед головних союзників України.

Про це йдеться в опублікованому групою Рейтинг соціологічному дослідженні, яке було проведено в період з 6 по 8 грудня. Опитування провели за допомогою вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України, крім захоплених Криму та Донбасу.читайте такожЛукашенко фактично оголосив війну Україні

Згідно з результатами опитування, 48% українців вважають, що Білорусь – ворожа для України держава. РФ ворожою країною назвали 72% респондентів.

"Білорусь українці в основному вважають ворожою країною по відношенню до України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш ніж удвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною", - зазначають у соціологічній службі.

Як з'ясували соціологи, найбільшими союзниками України є Канада, Литва, Польща, Великобританія, США і Туреччина.

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Менша кількість опитаних назвали союзниками Францію, ФРН і Китай. Що цікаво, українці вважають політику Пекіна нейтральною.

Крім того, вказується, що за поточний рік українці на краще змінили своє ставлення до Туреччини і Великобританії, проте стали гірше ставитися до Білорусі.

Підкреслюється, що в дослідженні взяли участь 2 500 жителів України у віці від 18 років і старше. Опитування проводилося тільки на підконтрольних Києву територіях.

Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Відносини Росії та Білорусі

Українсько-білоруські відносини серйозно зіпсувалися в серпні 2020 року, через те, що Мінськ видав Росії затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера, які воювали на Донбасі та з причини застосування білоруськими силовиками надмірно жорстких заходів щодо протестувальників, які звинувачували режим Лукашенка у фальсифікації торішніх президентських виборів.

Невизнаний Україною і Заходом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після цих подій неодноразово припускався різких заяв на адресу президента Володимира Зеленського та української держави.

Наприкінці листопада Олександр Лукашенко сказав, що у разі загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі або інцидентів на кордоні Росії та України, військові Білорусі підтримають Москву. За його словами, саме тому Київ зміцнює свої північні кордони.

Крім того, Лукашенко визнав захоплений Крим "російським" і має намір відвідати півострів. Політик підкреслив, що його приїзд означатиме офіційне визнання Білоруссю Кримського півострова територією РФ.

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