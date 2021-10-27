УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви

27 жовтня 2021, 07:30

Слова Арестовича можуть бути використані російською пропагандою проти Києва, сказав Давид Арахамія.

Арахамія
Треба або створювати такі ракети і направляти їх, або взагалі мовчати - Арахамія / УНІАН

Заява радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про те, що Україна не виключає сценарію, за якого в майбутньому може направити ракети на Москву, можуть бути використані пропагандою Росії проти Києва. Навряд чи варто озвучувати подібні слова у ситуації, коли у держави немає такої зброї. Про це заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

У ефірі телеканалу Україна 24 політик розповів про те, що він особисто ставиться негативно до подібних заяв. У таких ситуаціях треба або зробити такі ракети і дійсно їх направити, або взагалі нічого не казати. Розповідати про озброєння, якого немає - неправильна стратегія. Київ реалізує державну ракетну програму, але на це потрібен час.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Я взагалі до таких заяв ставлюся негативно - ти або зроби, створи, направ ракети і тоді вже постав перед фактом, або просто не кажи. Мені здається, що це неправильна стратегія - просто казати, не маючи цього предмета, тому що ракетна програма у нас, слава богу, ухвалена, але це тривалий процес. Слава богу, у нас в країні є ще винахідники, які готові це робити, яким потрібен ресурс. Є декілька стратегічних підприємств оборонних, але це тривалий процес", - пояснив Арахамія.

Також він додав, що наразі не слід припускати подібних заяв, які можуть використовуватися російською пропагандою проти України.

"І мені здається, що казати про це зараз, коли це точно буде трансльовано у всіх російських пропагандистських виданнях і викличе черговий виток ненависті...(не слід, - ред.)", - підкреслив Давид Арахамія.

Реклама

Заява Арестовича про ракети України на Москву

Радник керівника Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив про те, що в Кремлі можуть догратися до ситуації, за якої ракети України в "осяжному майбутньому" будуть спрямовані на Москву. За його словами, такі заходи є діями у відповідь на російську агресію щодо Києва.

Пізніше Арестович сказав, що Україна нікому не загрожує, а курс держави спрямований на реалізацію оборонної політики. За його словами, заява про ракети на Москву була зроблена у відповідь на подібні слова, які звучать з Росії, і є попередженням. При цьому чиновник визнав, що у Києва таких ракет наразі немає, проте в найближчі 10 років вони можуть з'явитися.

viber
новини Росії Олексій Арестович новини України Офіс президента Давид Арахамія
Зараз ви переглядаєте новину «Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Прикмети на 25 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоуВласова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обманГороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні?Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні?

Останні новини

08:24

Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

08:24

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

08:17

Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Погляд

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви Відео

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

Реклама
06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

06:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

04:40

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

04:24

Магнітні бурі в листопаді 2021: графік небезпечних для судин днів Відео

03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:50

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

Реклама
01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

00:39

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

26 жовтня, вівторок
23:49

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Відео

23:20

Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ Відео

23:18

Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

22:40

Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного Відео

22:36

Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія Фото Відео

22:23

В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину Відео

21:59

Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні Відео

21:50

В Україну увірветься антициклон Rozamunde і принесе різку зміну погоди Відео

21:12

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що знайшли "в кишені" глави держави Відео

21:12

Melovin жорстко відповів на звинувачення Гвоздьової на Танцях з зірками Відео

21:05

"Я - Міхалок, імідж передбачає бійку": лідер Ляпіса Сергій Міхалок висловився про конфлікт в Полтаві Відео

21:03

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

20:46

Без щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіх Відео

20:42

В Україні назвали невимовні втрати від газового контракту Угорщини з РФ Відео

20:27

Ляшко озвучив новий список професій з обов'язковим щепленням і розповів, чому в ньому немає медиків Відео

20:05

Номенклатура, як в СРСР: як Зеленський в Міноборони міністра призначав Погляд

Реклама
20:00

700 доларів за інвалідність та 400 за "послуги": медики попалися на цинічній схемі на Хмельниччині

19:52

Зруйновані стіни та перекриття: під Києвом вибухнув дитячий садок

19:36

Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені Відео

19:28

Кулеба розповів, що чекає РФ після зупинки транзиту газу через Україну

18:56

У Ангели Меркель закінчилися повноваження канцлера Німеччини: хто її замінить Відео

18:51

Надя Дорофєєва у відвертій сукні засвітила пружні стегна і ніжки для українського глянцю

18:37

"Позиції залишаються незмінними": штаб ООС заперечує взяття під контроль села на Донбасі Відео

18:19

В Україні можуть ввести нові правила перевезення небезпечних вантажів

18:02

Тарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопад Відео

17:58

Адвокат Марадони назвав винних у смерті легенди футболу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти