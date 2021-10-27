Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви

Треба або створювати такі ракети і направляти їх, або взагалі мовчати - Арахамія / УНІАН

Заява радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про те, що Україна не виключає сценарію, за якого в майбутньому може направити ракети на Москву, можуть бути використані пропагандою Росії проти Києва. Навряд чи варто озвучувати подібні слова у ситуації, коли у держави немає такої зброї. Про це заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

У ефірі телеканалу Україна 24 політик розповів про те, що він особисто ставиться негативно до подібних заяв. У таких ситуаціях треба або зробити такі ракети і дійсно їх направити, або взагалі нічого не казати. Розповідати про озброєння, якого немає - неправильна стратегія. Київ реалізує державну ракетну програму, але на це потрібен час.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Я взагалі до таких заяв ставлюся негативно - ти або зроби, створи, направ ракети і тоді вже постав перед фактом, або просто не кажи. Мені здається, що це неправильна стратегія - просто казати, не маючи цього предмета, тому що ракетна програма у нас, слава богу, ухвалена, але це тривалий процес. Слава богу, у нас в країні є ще винахідники, які готові це робити, яким потрібен ресурс. Є декілька стратегічних підприємств оборонних, але це тривалий процес", - пояснив Арахамія.

Також він додав, що наразі не слід припускати подібних заяв, які можуть використовуватися російською пропагандою проти України.

"І мені здається, що казати про це зараз, коли це точно буде трансльовано у всіх російських пропагандистських виданнях і викличе черговий виток ненависті...(не слід, - ред.)", - підкреслив Давид Арахамія.

Реклама

Заява Арестовича про ракети України на Москву

Радник керівника Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив про те, що в Кремлі можуть догратися до ситуації, за якої ракети України в "осяжному майбутньому" будуть спрямовані на Москву. За його словами, такі заходи є діями у відповідь на російську агресію щодо Києва.

Пізніше Арестович сказав, що Україна нікому не загрожує, а курс держави спрямований на реалізацію оборонної політики. За його словами, заява про ракети на Москву була зроблена у відповідь на подібні слова, які звучать з Росії, і є попередженням. При цьому чиновник визнав, що у Києва таких ракет наразі немає, проте в найближчі 10 років вони можуть з'явитися.