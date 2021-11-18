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"Аншлюс" Білорусі Росією і термінова допомога для Києва: Україна вимагає серйозної підтримки від США

18 листопада 2021, 23:50

Україні потрібна більш серйозна підтримка від США у сфері оборони і дипломатії, сказав Олексій Резніков.

Україна США
Україна бачить серйозну загрозу у фактичному приєднанні Росією республіки Білорусь - Резніков / УНІАН

Київ бачить серйозні загрози для безпеки української держави в умовах фактичного приєднання Білорусі Москвою. Україні потрібна посилена підтримка з боку США у сфері оборони, причому в короткостроковій перспективі. Йдеться, серед іншого, і про розвиток Збройних сил. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє пресслужба міністерства оборони України, в четвер, 18 листопада, глава відомства у Вашингтоні провів зустріч з сенатором Джеймсом Інгофом. Під час перемовин сторони обговорили питання безпеки в ситуації поблизу кордонів української держави і на захоплених Росією територіях.

читайте також"Військова операція" на Донбасі - "червоні лінії" для Кремля: у Путіна вибухнули загрозою УкраїніРезніков акцентував увагу на нових загрозах для України у зв'язку з тим, що Росія фактично приєднала Білорусь. Представники Києва і Вашингтона обговорили механізми підтримки Києва в найближчій і подальшій перспективі.

"Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також були обговорені можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться в компетенції Конгресу, в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначено в повідомленні.

За словами Рєзнікова, в сформованій обстановці Україна зацікавлена в більш посиленій підтримці з боку Сполучених Штатів Америки в питаннях безпеки. Причому Києву потрібна допомога в максимально стислі терміни.

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"Ми кажемо і про допомогу, яку можна отримати в найкоротші терміни, оскільки є невідкладні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних можливостей Збройних сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", - підкреслив Олексій Резніков.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували статті, в яких мова йшла про стягування Росією військ до кордонів України. На підтвердження цієї інформації вони продемонстрували супутникові фотознімки.

У НАТО фіксують значну військову силу РФ біля кордонів України і стверджують, що Москва має в своєму розпорядженні вагомі можливості для того, щоб запустити агресію проти української держави.

Журналісти видання Financial Times написали про те, що спецслужби країн Заходу отримали інформацію про високу ймовірності військового вторгнення Росії в Україну. Відомості були підтверджені і у Києві.

Головнокомандувач військами Великобританії Нік Картер зробив заяву, згідно з якою він не виключає реального бойового зіткнення НАТО і РФ через ситуацію з військами біля кордонів України і кризою з мігрантами у Польщі.

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