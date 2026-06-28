Весілля зняли на стару камеру покійного батька - побачене на фото шокувало наречену

Як з’ясувалося, у фотоапараті залишилася незнята плівка зі знімками, які колись зробив батько нареченої.

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Британка вирішила зробити весільні фото на стару плівкову фотокамеру / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@madmnc, SWINS

Коротко:

Британка вирішила зробити весільні фото на стару плівкову фотокамеру

На знімках з'явилися кадри, зроблені ще в 1999 році

43-річна мешканка Великої Британії Міа Чард вирішила зробити весільні фотографії на стару плівкову фотокамеру, яка колись належала її покійному батькові. Однак після проявлення плівки на жінку чекав несподіваний сюрприз — на знімках з'явилися кадри, зроблені ще в 1999 році. Про цю незвичайну історію розповіло видання Daily Mail.

Як з'ясувалося, у фотоапараті залишилася недознята плівка зі знімками, які колись зробив батько Мії. У результаті весільні кадри виявилися поєднаними зі старими сімейними знімками, створивши ефект подвійної експозиції. На деяких фотографіях поруч зі сценами церемонії проступали обличчя близьких людей.

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Отримавши знімки, Міа спочатку засмутилася, вирішивши, що важливі моменти весілля виявилися зіпсованими. Але, уважно розглянувши фотографії, вона побачила в них не випадковість, а зворушливий збіг, який сприйняла як символічну присутність свого батька в один із найважливіших днів життя.

Особливо жінку зворушив кадр, на якому вона йде до вівтаря сама, а поверх зображення проявилися старі сімейні фотографії. За словами Мії, після смерті батька вона свідомо відмовилася від ідеї, щоб хтось інший супроводжував її під час церемонії, оскільки вважала, що замінити батька не зможе ніхто.

"Бували випадки, коли я відчувала, що він зв’язується зі мною через музику. І я відчуваю, що він якимось чином зв’язується зі мною через фотографії", — поділилася британка.

Фото: tiktok.com/@madmnc

Міа поділилася цією історією в TikTok, опублікувавши знімки з підписом: "Мій тато прийшов на моє весілля". Публікація швидко стала вірусною й зібрала тисячі коментарів. Багато користувачів зізналися, що фотографії викликали в них сильні емоції, а деякі назвали один зі знімків найзворушливішим, який їм коли-небудь доводилося бачити.

Фото: tiktok.com/@madmnc

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail — британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найвисокооплачуваніша газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання — в 1947 році, а ірландське — в 2006 році. Матеріали з газети з’являються на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт керується окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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