Всесвіт розширюється набагато швидше: вчені вражені загадкою темної енергії

Ви дізнаєтеся:
- Темна енергія прискорює розширення космосу, і її природа залишається загадкою
- Швидкість розширення Всесвіту значно більша, ніж вважалося раніше
Міжнародна група астрономів провела точні вимірювання швидкості розширення Всесвіту і виявила, що вона становить близько 73,5 км/с на мегапарсек — значно більше, ніж передбачають моделі раннього Всесвіту (67–68 км/с/Мпк).
Ця розбіжність відома як "напруга Габбла" і залишається однією з головних космологічних загадок, пише Astronomy & Astrophysics.
Вчені використовували спостереження червоних гігантів, наднових і різних галактик, об'єднавши методи в "локальну мережу відстаней". Результат виявився стабільним, що виключає випадкові помилки вимірювань.
На думку дослідників, розбіжність може вказувати на відсутній компонент у наших моделях Всесвіту — наприклад, вплив темної енергії, нових частинок або змін гравітації.
Темна енергія прискорює розширення космосу, і її природа залишається загадкою. У далекому майбутньому гравітація може подолати її ефект, що призведе до "Великого стиснення" — злиття галактик і формування надщільної матерії.
Новий вимір лише підсилює питання про фундаментальні процеси в космосі та підштовхує вчених до перегляду існуючих теорій.
