Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Всесвіт розширюється набагато швидше: вчені вражені загадкою темної енергії

Олексій Тесля
15 квітня 2026, 02:30
Новий вимір лише підсилює питання щодо фундаментальних процесів у космосі та спонукає вчених до перегляду існуючих теорій.
Вчені зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Темна енергія прискорює розширення космосу, і її природа залишається загадкою
  • Швидкість розширення Всесвіту значно більша, ніж вважалося раніше

Міжнародна група астрономів провела точні вимірювання швидкості розширення Всесвіту і виявила, що вона становить близько 73,5 км/с на мегапарсек — значно більше, ніж передбачають моделі раннього Всесвіту (67–68 км/с/Мпк).

Ця розбіжність відома як "напруга Габбла" і залишається однією з головних космологічних загадок, пише Astronomy & Astrophysics.

відео дня

Вчені використовували спостереження червоних гігантів, наднових і різних галактик, об'єднавши методи в "локальну мережу відстаней". Результат виявився стабільним, що виключає випадкові помилки вимірювань.

На думку дослідників, розбіжність може вказувати на відсутній компонент у наших моделях Всесвіту — наприклад, вплив темної енергії, нових частинок або змін гравітації.

Темна енергія прискорює розширення космосу, і її природа залишається загадкою. У далекому майбутньому гравітація може подолати її ефект, що призведе до "Великого стиснення" — злиття галактик і формування надщільної матерії.

Новий вимір лише підсилює питання про фундаментальні процеси в космосі та підштовхує вчених до перегляду існуючих теорій.

Потенційно небезпечний астрономічний об'єкт (ПНАО) - космічний об'єкт (астероїд чи комета), що може наближатися до Землі на потенційно небезпечну відстань (0,05 a. o.) і має достатньо великі розміри понад 492 фути (150 м) для того, щоб зіткнення завдало значної шкоди. Переважна більшість відомих наразі ПНАО - астероїди, також наявна невелика кількість комет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти