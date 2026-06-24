Випадкова знахідка зробила подружжя мільйонерами: історія скарбу в Каліфорнії

Хоча знахідку було зроблено ще у 2013 році, історія її виявлення й досі викликає інтерес у всьому світі.

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Випадкова знахідка зробила подружжя мільйонерами / колаж: Главред, фото: Kagin’s Inc

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Експерти оцінили скарб приблизно в 10 мільйонів доларів

Точна історія походження скарбу залишається загадкою

Звичайна прогулянка з собакою по власній ділянці в Каліфорнії (США) обернулася для подружжя однією з найдивовижніших археологічних знахідок сучасності. Подружжя випадково виявило скарб, який згодом отримав назву "Скарб Седл-Рідж" і був оцінений у мільйони доларів.

Хоча знахідка була зроблена ще у 2013 році, історія її виявлення досі викликає інтерес у всьому світі.

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За даними Daily Galaxy, все почалося з того, що господарі ділянки помітили стару іржаву бляшану банку, яка стирчала з землі. Вирішивши з’ясувати, що знаходиться всередині, вони забрали її додому й відкрили. Серед бруду та іржі подружжя побачило золоту монету номіналом 20 доларів.

Несподівана знахідка спонукала їх продовжити пошуки. Протягом двох тижнів власники землі обстежили територію за допомогою металошукача й виявили ще кілька подібних контейнерів. Загалом у схованці виявилося вісім бляшаних банок, у яких зберігалося 1411 золотих монет.

Хоча загальний номінал знайдених грошей становив близько 28 тисяч доларів, їхня колекційна цінність виявилася значно вищою. Експерти оцінили скарб приблизно в 10 мільйонів доларів. Монети були викарбувані в період з 1860-х по 1890-ті роки, а стан контейнерів вказував на те, що скарби могли ховати в землі поступово, протягом тривалого часу.

Точна історія походження скарбу залишається загадкою. Відомо лише, що ділянка розташована неподалік від району, пов’язаного з епохою каліфорнійської золотої лихоманки. Нумізмат Девід Маккарті зазначає, що в XIX столітті багато людей воліли зберігати заощадження в землі через відсутність надійних банківських установ.

"Якщо у вас було 10, 20, 30 тисяч доларів у золоті, які ви накопичили з часом, ви не залишите їх у своєму будинку", — пояснив експерт.

Після оцінки знахідки подружжя вирішило продати більшу частину монет через інтернет-майданчик Amazon. Виручені кошти вони спрямували на погашення боргів та благодійні проекти. Частину найцінніших екземплярів родина зберегла як пам’ять про неймовірну подію, а дві рідкісні золоті монети 1888 та 1892 років передала до колекції Смітсонівського інституту.

Історія "Скарбу Седл-Рідж" залишається одним із найвражаючих прикладів того, як випадкова знахідка може змінити життя звичайних людей і відкрити нову сторінку у вивченні минулого.

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