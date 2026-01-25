Клімат проти людини: вчені встановили, що швидко прискорює старіння

Спека, як з'ясувалося, діє на організм подібно до хронічного стресу або забруднення навколишнього середовища.

Клімат впливає на тривалість життя

Вплив високих температур негативно позначається на людях старше 55 років

В окремих випадках різниця перевищувала один рік

Вчені Університету Південної Каліфорнії дійшли висновку, що тривала спека може прискорювати процеси старіння в організмі людини.

Дослідження показало: регулярний вплив високих температур особливо негативно позначається на людях старше 55 років, повідомляє earth.com.

Проаналізувавши медичні дані понад 3,5 тисячі учасників і клімат в регіонах їх проживання, фахівці виявили, що жителі зон з частими тепловими хвилями мають більш високий епігенетичний вік — тобто їх клітини виглядають "старшими", ніж передбачає паспортний вік. В окремих випадках різниця перевищувала один рік.

Цей показник базується на змінах у ДНК, які накопичуються під впливом зовнішніх стресів. Спека, як з'ясувалося, діє на організм подібно до хронічного напруження або забруднення середовища, підвищуючи ризики розвитку захворювань.

З віком тіло гірше справляється з перегрівом: знижується ефективність терморегуляції, зростає навантаження на серце і нирки. Навіть з урахуванням соціальних і побутових факторів зв'язок між жарким кліматом і прискореним старінням зберігався.

Хоча дослідження не доводить пряму причинно-наслідкову залежність, його автори вважають, що кліматичні умови можуть стати серйозним фактором ризику, особливо для міських жителів. Надалі вчені мають намір з'ясувати, чи здатні заходи адаптації до спеки не тільки полегшувати життя, але й уповільнювати біологічне старіння.

