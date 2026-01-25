Рус
Клімат проти людини: вчені встановили, що швидко прискорює старіння

Олексій Тесля
25 січня 2026, 02:35
Спека, як з'ясувалося, діє на організм подібно до хронічного стресу або забруднення навколишнього середовища.
Клімат України
Клімат впливає на тривалість життя / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Вплив високих температур негативно позначається на людях старше 55 років
  • В окремих випадках різниця перевищувала один рік

Вчені Університету Південної Каліфорнії дійшли висновку, що тривала спека може прискорювати процеси старіння в організмі людини.

Дослідження показало: регулярний вплив високих температур особливо негативно позначається на людях старше 55 років, повідомляє earth.com.

Проаналізувавши медичні дані понад 3,5 тисячі учасників і клімат в регіонах їх проживання, фахівці виявили, що жителі зон з частими тепловими хвилями мають більш високий епігенетичний вік — тобто їх клітини виглядають "старшими", ніж передбачає паспортний вік. В окремих випадках різниця перевищувала один рік.

Цей показник базується на змінах у ДНК, які накопичуються під впливом зовнішніх стресів. Спека, як з'ясувалося, діє на організм подібно до хронічного напруження або забруднення середовища, підвищуючи ризики розвитку захворювань.

З віком тіло гірше справляється з перегрівом: знижується ефективність терморегуляції, зростає навантаження на серце і нирки. Навіть з урахуванням соціальних і побутових факторів зв'язок між жарким кліматом і прискореним старінням зберігався.

Хоча дослідження не доводить пряму причинно-наслідкову залежність, його автори вважають, що кліматичні умови можуть стати серйозним фактором ризику, особливо для міських жителів. Надалі вчені мають намір з'ясувати, чи здатні заходи адаптації до спеки не тільки полегшувати життя, але й уповільнювати біологічне старіння.

Вчені розкрили секрет довголіття

Вчені зі Стокгольма дійшли висновку, що секрет життя до ста років криється не стільки в лікуванні недуг, скільки в умінні не допускати їх розвитку. Результати дослідження показали: інфаркт перенесли тільки 12,5% столітніх, тоді як у віковій групі 80-89 років із серцевим нападом стикався майже кожна четверта людина — майже в два рази більше.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити більше 100 років. Коротка лінія життя на руці — про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імені є довгожителями. Щасливчики і володарі унікальної життєвої долі.

Про джерело: Earth.com

Earth.com – це науковий вебсайт, який надає останні новини та дослідження про Землю, її екосистеми та навколишнє середовище. Він охоплює широкий спектр тем, включаючи зміну клімату, екологію, науку про Землю, тварин і рослини, а також сталий розвиток. Вебсайт публікує статті, написані науковцями та експертами в галузі, використовує високоякісні зображення та відео, щоб проілюструвати свої статті, і має зручний інтерфейс, який дозволяє легко знаходити потрібну інформацію. Earth.com є цінним ресурсом для тих, хто цікавиться наукою про Землю та навколишнім середовищем.

