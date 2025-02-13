ТЕТ оголосив дату прем’єри 3 сезону серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Юля та Рома чекають на появу первістка й нарешті будують своє життя окремо від мам і тат.

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У третьому сезоні наші герої проходять випробування вагітністю / Прес-служба ТЕТ

Вже 3 березня телеканал ТЕТ покаже продовження комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 3". Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер, о 22:00.

У третьому сезоні наші герої проходять випробування вагітністю. Юля та Рома чекають на появу первістка й нарешті будують своє життя окремо від мам і тат. Власна квартира, нові виклики, великі мрії – усе йшло б ідеально, якби не одне "але". Батьки. Капуленки та Монтенки так вжилися в роль майбутніх бабусь і дідусів, що взяли під контроль буквально все: сімейний бюджет, кар’єру Роми, дозвілля Юлі та лад у їхньому домі. Вони ділять між собою ролі й настільки завзято допомагають, що це нагадує справжнє стихійне лихо.

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У нових серіях Рома, намагаючись прогодувати сім’ю, відкриє власний бізнес. Однак з такими "партнерами" – тестем і батьком – уникнути хаосу неможливо. Толя та Стьопа докладуть всіх зусиль, щоб про справу Роми довідалися всі Черкаси. Чи процвітатиме від цього бізнес, дивіться самі. А також стежте за відчайдушними спробами Юлі знайти своє покликання та влитися в коло молодих матусь. Замість омріяної свободи вона отримає "підстраховку" з обох боків: мама та свекруха контролюватимуть кожен її крок, нав’язуючи власне бачення ідеальної вагітності.

Що з цього вийде? Запекле суперництво за звання найкращих бабусі та дідуся. Назар Задніпровський, Віра Кобзар, Поліна Василина, Костянтин Войтенко, Маргарита Бахтіна, Андрій Пономаренко – улюблений акторський склад, що знається на гуморі. Не пропустіть прем’єру 3 сезону серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" – 3 березня, о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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