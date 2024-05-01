Документальна стрічка Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба" вийде на Netflix

Премʼєра кінофільму, до створення якого долучилися 12 тисяч українців, запланована на 1 травня.

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Довга доба Алан Бадоєв - дивитися на Netflix / колаж: Главред, фото: Пресслужба

"Довга Доба" - фільм режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна. Це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію.

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