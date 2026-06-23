Допоможе у сильну спеку: один простий трюк помітно охолодить спальню перед сном

Експерти зазначають, що знизити температуру в спальні можна за допомогою простих побутових заходів.

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Як створити комфортну температуру в спальні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Знизити температуру в спальні можна за допомогою простих побутових рішень

У спекотний сезон електроприлади краще прибирати зі спальні

Організація зберігання речей безпосередньо впливає на мікроклімат у спальні

Для людей, які й так мають труднощі із засинанням, сильна спека вночі стає особливо серйозною проблемою: сон стає поверхневим і переривчастим, що призводить до хронічної втоми та може підвищувати ризик захворювань, пов’язаних із недосипанням.

Експерти зазначають, що знизити температуру в спальні можна за допомогою простих побутових рішень, йдеться в матеріалі Express.

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Фахівці з побутової техніки наголошують, що багато електроприладів продовжують виділяти тепло навіть у режимі очікування, тому в спекотний сезон їх краще прибирати зі спальні або повністю вимикати.

Будь-яка електроніка, що працює — екрани, ноутбуки, зарядні пристрої — фактично стає джерелом додаткового нагрівання. У сучасних будинках з покращеною теплоізоляцією це тепло затримується всередині приміщення й посилює задуху, особливо вночі. Тому фахівці радять, по можливості, виносити такі пристрої в інші кімнати або відключати їх від мережі.

Окремо звертається увага й на організацію простору в спальні. Захаращеність під ліжком заважає нормальній циркуляції повітря, через що тепле повітря затримується в зоні сну, а прохолодне не може вільно переміщатися. Оскільки саме біля підлоги зазвичай накопичується найсвіжіше повітря, звільнення цього простору допомагає поліпшити вентиляцію та зменшити відчуття спеки.

На думку експертів, не тільки температура, а й організація зберігання речей безпосередньо впливає на мікроклімат у спальні. Чим вільніша циркуляція повітря, тим комфортнішим стає сон, особливо в період літньої спеки.

Раніше Главред писав про те, що людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душно. У розпал спеки така звичка може мати зворотний ефект.

Також повідомлялося про те, як охолодити кімнату без кондиціонера. Зовсім скоро в Україні почнеться літо, а з ним і прийде спека. При високих температурах повітря в будинках багатьом стає некомфортно. Найпростішим варіантом охолодження будинку залишається встановлення кондиціонера. Однак це варіант не з дешевих.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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