Допоможе у сильну спеку: один простий трюк помітно охолодить спальню перед сном

Ви дізнаєтеся:
- Знизити температуру в спальні можна за допомогою простих побутових рішень
- У спекотний сезон електроприлади краще прибирати зі спальні
- Організація зберігання речей безпосередньо впливає на мікроклімат у спальні
Для людей, які й так мають труднощі із засинанням, сильна спека вночі стає особливо серйозною проблемою: сон стає поверхневим і переривчастим, що призводить до хронічної втоми та може підвищувати ризик захворювань, пов’язаних із недосипанням.
Експерти зазначають, що знизити температуру в спальні можна за допомогою простих побутових рішень, йдеться в матеріалі Express.
Фахівці з побутової техніки наголошують, що багато електроприладів продовжують виділяти тепло навіть у режимі очікування, тому в спекотний сезон їх краще прибирати зі спальні або повністю вимикати.
Будь-яка електроніка, що працює — екрани, ноутбуки, зарядні пристрої — фактично стає джерелом додаткового нагрівання. У сучасних будинках з покращеною теплоізоляцією це тепло затримується всередині приміщення й посилює задуху, особливо вночі. Тому фахівці радять, по можливості, виносити такі пристрої в інші кімнати або відключати їх від мережі.
Окремо звертається увага й на організацію простору в спальні. Захаращеність під ліжком заважає нормальній циркуляції повітря, через що тепле повітря затримується в зоні сну, а прохолодне не може вільно переміщатися. Оскільки саме біля підлоги зазвичай накопичується найсвіжіше повітря, звільнення цього простору допомагає поліпшити вентиляцію та зменшити відчуття спеки.
На думку експертів, не тільки температура, а й організація зберігання речей безпосередньо впливає на мікроклімат у спальні. Чим вільніша циркуляція повітря, тим комфортнішим стає сон, особливо в період літньої спеки.
Раніше Главред писав про те, що людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душно. У розпал спеки така звичка може мати зворотний ефект.
Також повідомлялося про те, як охолодити кімнату без кондиціонера. Зовсім скоро в Україні почнеться літо, а з ним і прийде спека. При високих температурах повітря в будинках багатьом стає некомфортно. Найпростішим варіантом охолодження будинку залишається встановлення кондиціонера. Однак це варіант не з дешевих.
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Про джерело: Express.co.uk
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