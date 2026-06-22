Без вентилятора та кондиціонера: один простий трюк швидко охолодить спальню

Якщо наповнити грілку холодною водою або льодом і покласти її поруч із тілом або ліжком, вона буде забирати тепло і поступово зменшувати відчуття спеки.

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Чим замінити кондиціонер у спеку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Простий спосіб полегшити спеку пов'язаний зі звичайною грілкою

Ефективно прикладати охолоджену грілку до зон пульсу

Використання вентилятора або кондиціонера здається очевидним рішенням у спекотну погоду, однак ці пристрої не усувають джерело перегріву — вони лише розганяють повітря по кімнаті.

У результаті створюється тимчасове відчуття прохолоди за рахунок випаровування поту, але сама температура в приміщенні істотно не знижується, пише Express.

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Набагато простіший спосіб полегшити спеку пов’язаний зі звичайною грілкою. Хоча її зазвичай використовують для зігрівання, вона може працювати й навпаки — допомагаючи охолоджувати тіло. Якщо наповнити грілку холодною водою або льодом і розмістити її поруч із тілом або ліжком, вона забиратиме тепло й поступово зменшуватиме відчуття спеки.

Особливо ефективно прикладати охолоджену грілку до зон пульсу — шиї, зап’ястків або щиколоток. Це допомагає швидше знизити температуру тіла та створити відчуття комфорту навіть у задушливій кімнаті.

Якщо використовувати грілку вночі, її можна покласти біля подушки або в ногах ліжка, щоб постіль довше залишалася прохолодною. Якщо холод здається занадто інтенсивним, рекомендується обернути грілку тканиною, щоб уникнути дискомфорту при контакті зі шкірою.

При цьому експерти застерігають: не варто повністю заморожувати грілку, оскільки це може пошкодити матеріал. Для безпечного ефекту достатньо охолодженої води або короткочасного поміщення в морозильну камеру на короткий час.

Дивіться відео — спосіб пережити спеку:

Сімейний лікар Марія Вітковська в ефірі телеканалу 1+1 зазначила, що щільні штори можуть стати простим і безпечним способом зменшити нагрівання приміщення. За її словами, вони ефективно блокують сонячні промені, які є основною причиною підвищення температури в кімнаті.

"Вони дійсно працюють на всі 100%, тому що саме сонячні промені нагрівають кімнату, викликаючи сильну спеку", — підкреслила Вітковська.

Раніше "Главред" писав про те, що людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душно. У розпал спеки така звичка може мати зворотний ефект.

Також повідомлялося про те, як охолодити кімнату без кондиціонера. Зовсім скоро в Україні почнеться літо, а з ним і настане спека. При високих температурах повітря в будинках багатьом стає некомфортно. Найпростішим варіантом охолодження будинку залишається встановлення кондиціонера. Однак це варіант не з дешевих.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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