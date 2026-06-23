Мухи миттєво зникнуть з дому: несподіваний лайфхак для найспекотнішої погоди

Як простий домашній спосіб захисту від комах іноді застосовують незвичайний метод.

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Як запобігти проникненню мух / Колаж: Главред, скріншот

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Як захист від комах іноді використовують незвичайний метод

Одна конструкція може знижувати активність мух і відлякувати їх від приміщення

З настанням спекотного сезону багато хто все частіше стикається з проблемою комах: у будинках з’являються кімнатні мухи, а на вулиці стають особливо настирливими ґедзі, які можуть навіть кусати при відкритих вікнах і дверях.

Як простий домашній спосіб захисту від комах іноді використовують незвичайний метод — прозорий пакет із водою та кількома монетами, який розміщують біля входу в будинок, пише Express.

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Вважається, що така конструкція може знижувати активність мух і відлякувати їх від приміщення.

Пояснення цьому пов’язують з особливостями сприйняття комах: відбиття світла у воді та блиск монет можуть створювати для мух візуальні ефекти, які вони сприймають як перешкоду. Через будову очей комах такі "відблиски" та спотворення можуть виглядати як небезпечна або нестабільна поверхня, якої вони воліють уникати.

Окрім цього методу, також використовують більш традиційні способи захисту: свічки з цитронеллою, ароматичні палички, лимон із гвоздикою, а також рослини з різким запахом — наприклад, базилік і лаванда, які розміщують біля вікон і дверей для відлякування комах.

/ Главред

Дивіться відео — спосіб позбутися мух:

Автор відео розповідає, що в його господарському приміщенні було багато мух, з якими довго не вдавалося впоратися. Він зазначає, що боротьба з ними в сараї зазвичай вимагає часу та витрат, проте йому вдалося вирішити проблему.

У ролику він ділиться своїм досвідом і пояснює, як саме позбувся комах.

Раніше "Главред" писав про те, де в Україні ніколи не буває комарів. Здавалося б, не існує місця, де немає комарів у країні з помірним континентальним кліматом, проте Україна славиться кількома такими місцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що комарі не витримують одного запаху. Комарі не переносять запахи герані, меліси, м’яти, розмарину та лаванди.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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