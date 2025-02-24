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Замість кави: 5 напоїв для енергії, що бадьорять, на весь день

Віталій Кірсанов
24 лютого 2025, 20:01
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Краще обирати напої, що не містять занадто багато інгредієнтів.
кава
5 напоїв, що бадьорять, для енергії на весь день / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Истории из жизни"

Ви дізнаєтеся:

  • П'ять енергетичних напоїв, які можуть підбадьорити замість кави
  • Основні інгредієнти напоїв

Чашка кави - не найвдаліший спосіб впоратися з післяобіднім занепадом сил, особливо якщо ви хочете добре виспатися ввечері. При цьому все ж є способи підбадьоритися наприкінці дня, крім кави - просто виберіть здоровий варіант енергетичного напою. Про це пише прессекретар Академії харчування та дієтології Тереза Джентіле в статті для Realsimple. Главред дізнався, чим можна замінити каву.

Автор Youtube-каналу "Історії з життя" також розповів про напої для бадьорості.

Щоб грамотно вибрати енергетик, потрібно дотримуватися кількох рекомендацій, зазначає вона. Так, краще обирати напої, які не містять занадто багато інгредієнтів, також не віддавайте перевагу готовим енергетикам. Також вона вкрай не рекомендує перебирати з кофеїном і не змішувати каву з алкоголем, оскільки це посилить зневоднення, а також створить додаткове навантаження на серце.

Вона рекомендує п'ять енергетичних напоїв, які можуть підбадьорити замість кави.

1. Вода

Іноді все, що вам потрібно, - це велика склянка води.

"Легке зневоднення може сприяти розумовій втомі. Якщо ви не в настрої пити просту воду, спробуйте додати в неї газ, вичавити фруктовий сік або навіть спробувати кокосову воду", - каже Джентіле.

2. шоколадне молоко

Молоко саме по собі має зволожувальні властивості, які можуть допомогти вам впоратися з втомою, викликаною зневодненням. У ньому також є кофеїн і цукор, які підвищують енергію, а какао містить флавоноїди - сполуки, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

3. Зелений чай

"Він містить кофеїн і L-теанін, амінокислоту, яка сприяє розслабленню без сонливості, що може призвести до поліпшення концентрації уваги", - каже Джентіле.

4. Матча

Якщо у вас видався важкий день і вам хочеться ще більше кофеїну, вам підійде матча, каже Джентіле.

"Це порошкоподібна форма зеленого чаю з вищою концентрацією кофеїну й антиоксидантів", - каже вона.

5. Смузі

Смузі - це здоровий спосіб зарядитися енергією завдяки поєднанню корисних інгредієнтів. Спробуйте поєднання йогурту та фруктів, щоб отримати прості вуглеводи, які допоможуть вам зарядитися енергією, і додайте какао-порошок або матчу, щоб отримати додатковий енергетичний заряд.

Дивіться відео про напої для бадьорості замість кави:

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