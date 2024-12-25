Три відмінності між картинками: їх відшукають за 17 секунд тільки найуважніші

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найцікавіших головоломок, у яких потрібно знайти відмінності між двома однаковими картинками.

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Уважно подивіться на картинку / Фото: Jagranjosh

Головоломки "Знайдіть відмінності" чудово підходять для покращення концентрації та пам'яті.

Ви готові перевірити свою увагу до деталей? Давайте почнемо! На зображенні з порталу Jagranjosh показані фотографії серфера. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Зможете знайти відмінності між картинками за 17 секунд?

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Щоб відрізнити дві картинки, ви маєте бути дуже уважними.

Знайдіть відмінності між картинками серфера за 17 секунд / Фото: Jagranjosh

Знайти одну або дві відмінності нескладно, пошук усіх відмінностей вимагає хорошої уваги.

Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то ви дуже уважні.

Тепер ознайомтеся з розв'язанням, представленим нижче. Правильні відповіді обведені трьома червоними кружками.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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