Три відмінності між картинками: їх відшукають за 17 секунд тільки найуважніші

Головоломки "Знайдіть відмінності" чудово підходять для покращення концентрації та пам'яті.
Ви готові перевірити свою увагу до деталей? Давайте почнемо! На зображенні з порталу Jagranjosh показані фотографії серфера. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.
Зможете знайти відмінності між картинками за 17 секунд?
Час пішов!
Щоб відрізнити дві картинки, ви маєте бути дуже уважними.
Знайти одну або дві відмінності нескладно, пошук усіх відмінностей вимагає хорошої уваги.
Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то ви дуже уважні.
Тепер ознайомтеся з розв'язанням, представленим нижче. Правильні відповіді обведені трьома червоними кружками.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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