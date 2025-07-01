Супертест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках із мультперсонажами за 10 с

Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У вас орлиний зір? Якщо - так, то перевірте свої зорові навички, знайшовши 2 відмінності в картинках із мультперсонажами за 10 секунд. Спробуйте просто зараз!

Приготуйтеся перевірити свою увагу до деталей за допомогою захопливої головоломки.

відео дня

Ви бачите дві картинки святкування дня народження з Вінні-Пухом і його друзями.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

На перший погляд, ці два зображення здаються майже однаковими. Але це не так. Між двома картинками є дві відмінності, і тільки найуважніші очі можуть помітити ці відмінності за 10 секунд.

Вам вдалося знайти всі дві відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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