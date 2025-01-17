Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році

Продукти, які ви їсте щодня, впливають на ваш настрій, вагу і навіть сон.

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Середземноморська дієта / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу Nutrition & Power

Ви дізнаєтеся:

Критерії оцінки дієт

Дієта середземноморська - головні принципи та правила

Середземноморська дієта посіла перше місце в рейтингу U.S. News & World Report "Найкращі дієти 2025 року", передає CNBC Make It.

Автор YouTube-каналу "Nutrition & Power" також розповіла, які оригінальні рецепти середземноморської кухні можна використовувати під час схуднення.

Група з 69 експертів зі здорового харчування, лікарів і дієтологів оцінила 38 дієт, визначивши найкращу серед них.

"Якщо ваша мета - контролювати свою вагу в довгостроковій перспективі та харчуватися здоровою їжею, спробуйте одну з цих науково обґрунтованих дієт, що працюють", - йдеться в їхньому звіті.

Зазначається, що продукти, які ви їсте щодня, впливають на ваш настрій, вагу і навіть сон.

Дієти оцінювали на основі таких критеріїв:

харчова цінність,

ризики та переваги для здоров'я,

довгострокова стійкість,

ефективність, заснована на доказах.

Як вказується в публікації, середземноморська дієта часто опиняється на перших місцях списків найкращих дієт U.S. News & World Report. Це пов'язано з тим, наскільки корисним може бути її дотримання для здоров'я. Згідно зі звітом експертів, дієта переважно рослинна, сприятлива для діабетиків і корисна для серця. Також відомо, що вона допомагає знизити ймовірність розвитку таких станів, як хвороби серця і діабет 2 типу.

При дотриманні середземноморської дієти слід їсти фрукти, овочі, цільнозернові, бобові, горіхи, рибу і птицю, а обмежити потрібно споживання солодощів, оброблених продуктів і червоного м'яса.

Серед інших корисних дієт експерти виокремили дієти DASH, MIND, Mayo Clinic, TLC, Volumetrics, Cleveland Clinic, а також флекситаріанську та протизапальну дієту доктора Вейля.

Дивіться відео з рецептами середземноморської кухні

Дієта середземноморська - головні принципи та правила:

Дієта не закінчується дотриманням правильного харчування - обов'язково потрібно бути фізично активними, мінімальне навантаження - півгодинна прогулянка;

У раціоні має бути багато овочів і несолодких фруктів, і невелика кількість жирних продуктів;

Кількість солі зводиться до мінімуму завдяки споживанню продуктів, у яких міститься натрій (сири). У страви додають різні трави;

Необхідно пити достатню кількість чистої води.

Середземноморська дієта - список продуктів, вживання яких необхідно обмежити:

Прості вуглеводи, зокрема, солодощі (допустимі один раз на тиждень);

Нежирне червоне м'ясо (не більше одного разу на тиждень);

Яйця (два-чотири на тиждень);

Картопля;

Солодкі фрукти;

Тверді сири радять замінити менш жирними видами сиру - сирний сир або моцарелла;

Незбиране молоко;

Сир.

Дієта середземноморська - що категорично не можна:

Дуже жирне;

Гостре;

Алкоголь (виняток - вино, але не більше одного келиха на день).

Середземноморська дієта - список продуктів, які мають бути в раціоні щодня:

Складні вуглеводи, наприклад, різні крупи (гречка, булгур, рис, вівсянка), цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці;

Овочі;

Фрукти і сухофрукти;

Оливкова олія;

Горіхи та насіння;

Кисломолочка і сири.

Дієта середземноморська - що можна їсти майже щодня:

До шести разів на тиждень можна їсти рибу і морепродукти, курятину, індичку, кролика.

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