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Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році

Віталій Кірсанов
17 січня 2025, 09:08
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Продукти, які ви їсте щодня, впливають на ваш настрій, вагу і навіть сон.
Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році
Середземноморська дієта / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу Nutrition & Power

Ви дізнаєтеся:

  • Критерії оцінки дієт
  • Дієта середземноморська - головні принципи та правила

Середземноморська дієта посіла перше місце в рейтингу U.S. News & World Report "Найкращі дієти 2025 року", передає CNBC Make It.

Автор YouTube-каналу "Nutrition & Power" також розповіла, які оригінальні рецепти середземноморської кухні можна використовувати під час схуднення.

Група з 69 експертів зі здорового харчування, лікарів і дієтологів оцінила 38 дієт, визначивши найкращу серед них.

"Якщо ваша мета - контролювати свою вагу в довгостроковій перспективі та харчуватися здоровою їжею, спробуйте одну з цих науково обґрунтованих дієт, що працюють", - йдеться в їхньому звіті.

Зазначається, що продукти, які ви їсте щодня, впливають на ваш настрій, вагу і навіть сон.

Дієти оцінювали на основі таких критеріїв:

  • харчова цінність,
  • ризики та переваги для здоров'я,
  • довгострокова стійкість,
  • ефективність, заснована на доказах.

Як вказується в публікації, середземноморська дієта часто опиняється на перших місцях списків найкращих дієт U.S. News & World Report. Це пов'язано з тим, наскільки корисним може бути її дотримання для здоров'я. Згідно зі звітом експертів, дієта переважно рослинна, сприятлива для діабетиків і корисна для серця. Також відомо, що вона допомагає знизити ймовірність розвитку таких станів, як хвороби серця і діабет 2 типу.

При дотриманні середземноморської дієти слід їсти фрукти, овочі, цільнозернові, бобові, горіхи, рибу і птицю, а обмежити потрібно споживання солодощів, оброблених продуктів і червоного м'яса.

Серед інших корисних дієт експерти виокремили дієти DASH, MIND, Mayo Clinic, TLC, Volumetrics, Cleveland Clinic, а також флекситаріанську та протизапальну дієту доктора Вейля.

Дивіться відео з рецептами середземноморської кухні

Дієта середземноморська - головні принципи та правила:

  • Дієта не закінчується дотриманням правильного харчування - обов'язково потрібно бути фізично активними, мінімальне навантаження - півгодинна прогулянка;
  • У раціоні має бути багато овочів і несолодких фруктів, і невелика кількість жирних продуктів;
  • Кількість солі зводиться до мінімуму завдяки споживанню продуктів, у яких міститься натрій (сири). У страви додають різні трави;
  • Необхідно пити достатню кількість чистої води.

Середземноморська дієта - список продуктів, вживання яких необхідно обмежити:

  • Прості вуглеводи, зокрема, солодощі (допустимі один раз на тиждень);
  • Нежирне червоне м'ясо (не більше одного разу на тиждень);
  • Яйця (два-чотири на тиждень);
  • Картопля;
  • Солодкі фрукти;
  • Тверді сири радять замінити менш жирними видами сиру - сирний сир або моцарелла;
  • Незбиране молоко;
  • Сир.

Дієта середземноморська - що категорично не можна:

  • Дуже жирне;
  • Гостре;
  • Алкоголь (виняток - вино, але не більше одного келиха на день).

Середземноморська дієта - список продуктів, які мають бути в раціоні щодня:

  • Складні вуглеводи, наприклад, різні крупи (гречка, булгур, рис, вівсянка), цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці;
  • Овочі;
  • Фрукти і сухофрукти;
  • Оливкова олія;
  • Горіхи та насіння;
  • Кисломолочка і сири.

Дієта середземноморська - що можна їсти майже щодня:

До шести разів на тиждень можна їсти рибу і морепродукти, курятину, індичку, кролика.

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