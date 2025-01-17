Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році

Ви дізнаєтеся:
- Критерії оцінки дієт
- Дієта середземноморська - головні принципи та правила
Середземноморська дієта посіла перше місце в рейтингу U.S. News & World Report "Найкращі дієти 2025 року", передає CNBC Make It.
Автор YouTube-каналу "Nutrition & Power" також розповіла, які оригінальні рецепти середземноморської кухні можна використовувати під час схуднення.
Група з 69 експертів зі здорового харчування, лікарів і дієтологів оцінила 38 дієт, визначивши найкращу серед них.
"Якщо ваша мета - контролювати свою вагу в довгостроковій перспективі та харчуватися здоровою їжею, спробуйте одну з цих науково обґрунтованих дієт, що працюють", - йдеться в їхньому звіті.
Зазначається, що продукти, які ви їсте щодня, впливають на ваш настрій, вагу і навіть сон.
Дієти оцінювали на основі таких критеріїв:
- харчова цінність,
- ризики та переваги для здоров'я,
- довгострокова стійкість,
- ефективність, заснована на доказах.
Як вказується в публікації, середземноморська дієта часто опиняється на перших місцях списків найкращих дієт U.S. News & World Report. Це пов'язано з тим, наскільки корисним може бути її дотримання для здоров'я. Згідно зі звітом експертів, дієта переважно рослинна, сприятлива для діабетиків і корисна для серця. Також відомо, що вона допомагає знизити ймовірність розвитку таких станів, як хвороби серця і діабет 2 типу.
При дотриманні середземноморської дієти слід їсти фрукти, овочі, цільнозернові, бобові, горіхи, рибу і птицю, а обмежити потрібно споживання солодощів, оброблених продуктів і червоного м'яса.
Серед інших корисних дієт експерти виокремили дієти DASH, MIND, Mayo Clinic, TLC, Volumetrics, Cleveland Clinic, а також флекситаріанську та протизапальну дієту доктора Вейля.
Дивіться відео з рецептами середземноморської кухні
Дієта середземноморська - головні принципи та правила:
- Дієта не закінчується дотриманням правильного харчування - обов'язково потрібно бути фізично активними, мінімальне навантаження - півгодинна прогулянка;
- У раціоні має бути багато овочів і несолодких фруктів, і невелика кількість жирних продуктів;
- Кількість солі зводиться до мінімуму завдяки споживанню продуктів, у яких міститься натрій (сири). У страви додають різні трави;
- Необхідно пити достатню кількість чистої води.
Середземноморська дієта - список продуктів, вживання яких необхідно обмежити:
- Прості вуглеводи, зокрема, солодощі (допустимі один раз на тиждень);
- Нежирне червоне м'ясо (не більше одного разу на тиждень);
- Яйця (два-чотири на тиждень);
- Картопля;
- Солодкі фрукти;
- Тверді сири радять замінити менш жирними видами сиру - сирний сир або моцарелла;
- Незбиране молоко;
- Сир.
Дієта середземноморська - що категорично не можна:
- Дуже жирне;
- Гостре;
- Алкоголь (виняток - вино, але не більше одного келиха на день).
Середземноморська дієта - список продуктів, які мають бути в раціоні щодня:
- Складні вуглеводи, наприклад, різні крупи (гречка, булгур, рис, вівсянка), цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці;
- Овочі;
- Фрукти і сухофрукти;
- Оливкова олія;
- Горіхи та насіння;
- Кисломолочка і сири.
Дієта середземноморська - що можна їсти майже щодня:
До шести разів на тиждень можна їсти рибу і морепродукти, курятину, індичку, кролика.
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