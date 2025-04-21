Чому не росте кріп на городі: основні причини

Кріп - одна з найулюбленіших культур у городників.

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Чому не росте кріп на городі / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Верун Ко! Городній ! Гортензії!"

Ви дізнаєтеся:

Основні причини поганого врожаю кропу

Які сорти кропу потрібно садити восени

Кріп - ароматна рослина, яку часто використовують у кулінарії. А все завдяки його пряному смаку і приємному запаху. Але так буває, що деякі дачники тижнями чекають появи зелені, а "парасольок" усе немає. Главред з'ясував, що існує кілька поширених проблем, через що зелень не сходить або ж росте доволі бідно.

Автор Youtube-каналу "Верун Ко! Городній ! Гортензії!" також розповіла, чому росте кріп.

Кропу дуже складно пробити важкий ґрунт, тим більше, якщо насіння було посаджено на глибину понад два сантиметри. У такому разі потрібно садити насіння не глибше 1 сантиметра.

Фахівці нагадують про важливість дотримання головного правила: використовувати треба тільки органічні добрива. При цьому перед посадкою слід відмовитися від вапнування ґрунту і внесення в нього згорілих деревних залишків. В іншому разі врожай вийде червонуватим. Як добриво можна використовувати перегній у розрахунку: третина відра на кожен квадратний метр.

Якщо кріп росте в тіні, це теж може стати причиною його млявості та поганої врожайності, тому що це дуже світлолюбна рослина, яка має рости на сонці.

Якщо кріп не зійшов, імовірно, вам попалося старе насіння. Річ у тім, що насіння кропу зберігає свою схожість тільки два, максимум три роки. Також якщо ви перед посівом не замочили насіння, це може бути проблемою довгого сходу кропу. Річ у тім, що у цієї рослини насіння містить ефірні олії, які відштовхують вологу. А тому перед посадкою досвідчені городники зазвичай замочують насіння в гарячій воді.

Є ще одна поширена помилка. Іноді городники не враховують сорт кропу. Однак це потрібно робити, оскільки деякі різновиди не підходять для посіву в певний період. Якщо ви висаджуєте кріп восени, слід зупинити вибір на сортах "Парасолька", "Грибовський" або "Аврора".

Дивіться відео про те, чому росте кріп:

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