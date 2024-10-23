Хлопець знайшов потаємний хід у лісі та спустився туди: його відео 18 мільйонів людей

Користувач TikTok на ім'я Джош (@joshtheintern) нещодавно став героєм моторошної історії, коли під час походу лісом виявив зарослу драбину, що веде під землю.
Його відео, в якому він досліджує це дивне місце, миттєво стало вірусним і набрало понад 18 мільйонів переглядів.
Джош заявив, що йому "не судилося знайти це місце", і описав свої враження як одні з найжахливіших у житті. Відео починається з того, що він знаходить сходи, приховані під густою рослинністю, і вирішує спуститися ними.
Спустившись, він виявляє темний тунель, який приводить його до довгих коридорів і сталевих дверей. Увімкнувши ліхтарик, Джош продовжує досліджувати місце, знаходячи нові тунелі, які ведуть його все глибше під землю.
На шляху він стикається з масивними металевими дверима, а підлога тунелю виявляється затопленою. Стіни приміщення поцятковані слідами, додаючи моторошної атмосфери. Просуваючись далі, він натрапляє на ще одні маленькі двері, за якими знаходиться промокла будівля із залишками іржавого обладнання.
Одним із найдивовижніших відкриттів Джоша стало приміщення, що нагадує туалетні кабінки, викладені білою плиткою. Це відкриття ще більше заплутало дослідника. В одній із кімнат, за словами Джоша, двері начебто було "знесено", а всередині знаходилася тільки порожня книжкова шафа.
Закінчуючи своє дослідження, Джош вибрався на поверхню через інші сходи, але так і не зміг пояснити, що за місце він знайшов. Його відео залишило безліч запитань і додало ще одну загадку до списку таємничих покинутих місць.
Дивіться відео про те, що хлопець побачив, спустившись сходами:
@joshtheintern I was not meant to find this place! ? Під час походу лісом я натрапив на цей зарослий вхід, який вів під землю. Зайшовши всередину, щоб дослідити його, я опинився в лабіринті довгих тунелів і таємних кімнат! Це, безумовно, одне з найжахливіших покинутих місць, яке я досліджував! #занедбанімісця#занедбані#урбекс#досліджування#страшно♬ Моторошна і проста фонова музика жахів (1070744) - howlingindicator
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