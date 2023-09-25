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Чоловік розлютив дівчину всього одним зауваженням: що він написав

Яна Ставська
25 вересня 2023, 02:10
У мережі дівчині порадили бути обережнішою зі співрозмовником. Він може виявитися майстерним маніпулятором.
любов, листування, пара, телефон
Комплімент хлопця обеззброїв дівчину і змусив засумніватися в його почуттях / Колаж Главреда: ua.depositphoto, pixabay

Починати нові відносини завжди важко, ще важче зрозуміти, хто перед тобою і які у нього /неї наміри, на початку листування або після першого побачення. Однак деякі схильні помічати "тривожні дзвіночки".

Так сталося з однією користувачкою Reddit, повідомляє The Mirror. Жінка вже деякий час листувалася з милим хлопцем, але наплив компліментів її збентежив. Останні ж повідомлення співрозмовника викликали у неї тривожність.

В останньому повідомленні хлопець знову написав, що вважає її "однією з найкрасивіших дівчат, яких бачив". У відповідь героїня вирішила пожартувати (оскільки відписувати вчергове "спасибі" їй видалось нудним ходом), заявивши, що він має рацію, вона справді одна з найкрасивіших. Однак реакція хлопця не змусила себе чекати - він уточнив, що "бачив і кращих".

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Жінку це "вибило з рівноваги" і вона попросила поради в інших користувачів. Одна людина прокоментувала, що це "схоже" був просто жарт у відповідь на жарт. Інша порекомендувала прислухатися до решти "тривожних дзвіночків". Ще деякі помітили, що чоловік, ймовірно, любить маніпулювати і "бомбардує" своїх жертв "компліментами", щоб їх "обеззброїти".

Такий метод пов'язаний з висловленням прихильності до партнерки, тільки коли вона соціально підпорядкована маніпулятору.

Раніше Главред писав про 10 "стоп" фраз, які не можна говорити на першому побаченні. Адже іноді перша зустріч може перетворитися на справжнє пекло з допитами і звинуваченнями.

Також Главред розповідав, як закохати в себе хлопця у листуванні всього за 1 день. Варто підкреслити, що в листуваннях варто проявляти повагу, розуміння і терпіння, навіть якщо вам дуже хочеться все дізнатися про хлопця, який вас зацікавив.

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