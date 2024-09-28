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Квадробери вже в Україні: хто ці люди в масках з хвостами та чи є небезпека

Даяна Швець
28 вересня 2024, 14:09
143
Основним аспектом квадробіки є пересування на чотирьох, як тварини, з імітацією їхніх звичок.
квадробер
Україною шириться нова субкультура / Колаж: Главред, фото: Уніан, скрін

Квадробіка — це сучасна молодіжна активність. Хоча така діяльність дітей та підлітків часто викликає в батьків занепокоєння, її можна розглядати як форму самовираження та засіб для дослідження своєї ідентичності, а також як спорт.

Як пояснюють експерти psihologonline.pro, вона поєднує елементи фізичних вправ і рольові ігри, засновані на поведінці тварин. Основним аспектом квадробіки є пересування на чотирьох, як тварини, з імітацією їхніх звичок.

Учасники цього руху називають себе "квадроберами". Вони часто використовують маски тварин як частину свого спорядження та намагаються максимально відтворити їхню поведінку.

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Які є переваги квадробіки?

Серед потенційних психологічних переваг квадробіки психологи psihologonline виділяють такі:

  • Підвищення впевненості в собі: освоєння нових фізичних навичок позитивно впливає на самооцінку.
  • Зменшення стресу: фізична активність та занурення в альтернативну реальність допомагають боротися зі стресом.
  • Розвиток креативності: квадробіка стимулює творче мислення та уяву.

Техніки пересування та ризики для здоров'я:

Квадробери пересуваються на чотирьох та імітують рухи тварин. Для руху використовують руки та ноги, тому це потребує значної фізичної підготовки та координації.

Існує кілька стилів руху в квадробіці:

  1. "Стиль Мавпи"
  2. "Стиль Ведмедя"
  3. "Стиль Кота"

Однак попри можливі переваги, спеціалісти застерігають і від певних ризиків для здоров'я. Перш за все, через незвичне навантаження на зап'ястя, лікті та коліна, можуть виникнути травми суглобів. По-друге, квадробіка може викликати проблеми з поставою і болі в спині. На останок, не варто забувати і про ризики інфекцій через контакт рук із землею.

"Ми повинні пам'ятати, що скелет людини з усіма своїми фізіологічними вигинами і структурними особливостями розрахований на вертикальне навантаження у стоячому положенні. Важливо дотримуватися правил безпеки, щоб досягти позитивних результатів від фізичних вправ", - попереджає дитячий ортопед Наталія Сушко.

Фізичні переваги квадробіки

Якщо розглядати квадробіку, як один з видів фізичної активності, то вона може мати потенційні переваги.

  • Розвиток сили та витривалості: пересування на чотирьох вимагає значних зусиль і допомагає зміцнити все тіло.
  • Покращення координації: необхідність координованої роботи рук і ніг покращує моторні навички.
  • Підвищення гнучкості: багато рухів у квадробіці вимагають хорошої гнучкості, що сприяє її загальному розвитку.
  • Кардіотренування: інтенсивний рух на чотирьох може забезпечити ефективне тренування серцево-судинної системи.

Потенційні психологічні ризики та ймовірні проблеми

  • Втеча від реальності: надмірний інтерес до квадробіки може призвести до соціальної дезадаптації.
  • Труднощі з самовизначенням: постійні "перетворення" в тварин можуть заважати формуванню стабільної ідентичності.
  • Соціальна стигматизація: нерозуміння з боку суспільства може викликати психологічний дискомфорт у практикуючих.
  • Порушення громадського порядку: дії квадроберів можуть бути розцінені як порушення громадського порядку, особливо якщо вони викликають занепокоєння оточуючих.
  • Проблеми з безпекою: пересування на четвереньках у громадських місцях може створити небезпечні ситуації як для квадроберів, так і для тих, хто їх оточує, що може призвести до правових наслідків.
  • Використання масок: у деяких країнах існують обмеження на носіння масок у громадських місцях, що може створити проблеми для квадроберів, які використовують маски тварин.

Як батькам вести себе, якщо дитина прагне займатись квадробікою?

Психолог Віталій Сторчеусов пояснює в розмові з Уніан, що батькам необхідно звернути увагу на те та поспостерігати, скільки часу дитина живе в ролі тварини - яка частина життя для неї відведена. Якщо в сина чи доньки з'явилося це хобі, але зникла активність в інших сферах життя, - то це "тривожний дзвінок".

"Якщо ж дитина закрилася в собі, і все її життя - це квадроберінг, то на це вже 100% варто звернути увагу, навіть якщо вона не ідентифікує себе як тварину. Хобі може бути лише "дзвіночком" про те, що в родині давно були проблеми. Якщо дитина була нещасливою ще до цього хобі, тоді очевидно, що треба щось змінювати в родині", - пояснює психолог.

За словами Сторчеусова, якщо дитина отримує емоції тільки від цього хобі, та не має інших видів діяльності, то, очевидно, що вона буде себе ідентифікувати виключно в ньому. Якщо ж квадробіка - це лише 10% від її захоплень, тоді є шанс, що друзі-квадробери швидко "зблякнуть" на тлі більш цікавих захоплень.

Додамо, що нещодавно нутриціолог назвав топ-5 причин, чому їсти руками - корисно для малечі.

Ба більше, експерт також розказав, як повернути режим сну дитині. Зазначається, що те, що ваша дитина їсть перед сном, може вплинути на те, чи буде вона добре, чи погано спати.

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психолог тварини підліток психологія діти квадробери
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