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Кита-шпигуна знайшли мертвим в Норвегії: до чого тут слід спецслужб РФ

Даяна Швець
1 вересня 2024, 11:25
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У Норвегії виявили неживою знамениту білугу на прізвисько Хвалдімір.
Кит с РФ
Біля берегів Норвегії помер російський кит-шпигун / Колаж: Главред, фото: скріншоти з соцмереж

Біля берегів Норвегії помер російський кит-шпигун Хвалдімір. Білуху вперше помітили ще в 2019 році, але тварина утекла на волю. Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Існувала підозра, що російські спецслужби тренували кита для шпигунства, оскільки на тварині була закріплена екшн-камера GoPro і логотип петербурзької компанії.

Що цікаво, напередодні, як зазначають фахівці, Хвалдіміра бачили у гарному стані. Ще о 12 годині 31 серпня рятувальник Даг Анфіндсен спостерігав здалеку за китом. Хвалдімір почував себе прекрасно, він пірнав та виринав із води.

відео дня

Однак вже близько 14:30 у порту міста Ставангер сповістили, що кит лежить на воді в гавані Рісавіка.

Чоловіки ловили скумбрію в цьому районі, коли раптом помітили щось біле, що плавало у воді.

"Я спочатку подумав, що перекинувся човен, тому ми з батьком поїхали туди перевірити. На той час там уже був човен з деякими біологами, які стежили за китом", - розповіли очевидці.

Чи живий ще Хвалдімір?

Хвалдіміра перемістили до суші, щоб запобігти збиранню цікавих людей навколо кита та перешкоджати руху човнів. Вони обв’язали Хвалдіміру мотузкою хвіст і витягли на берег.

Однак поки що причина смерті поки що незрозуміла, а ззовні кит цілий.

"Схоже, є в основному зовнішні пошкодження від птахів тощо. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити належний догляд за трупом, щоб ми могли провести розтин і знайти відповіді", - повідомили виданню.

Що відомо про китів?

Кити - найбільші види морських ссавців. Проте часто китами називають і представників підряду дельфіновидих, особливо найбільших з них, називаючи їх нерідко "зубатими китами". Кити стали об'єктами китобійного промислу. Нині, у наш час через китобійний промисел багато видів китів перебуває на межі вимирання. Наприклад, дуже мало залишилося синіх і сірих китів. Незважаючи на таку трагічну ситуацію, деякі країни світу досі полюють на морських ссавців, пише Вікіпедія.

Яка історія Хвалдіміра?

Що цікаво, прізвисько Хвалдімір – це каламбур норвезького слова hval (кит) та імені російського диктатора Володимира Путіна. У 2022 році його також прозвали "Хвальді", щоб не асоціювати його з президентом Росії.

Знаменитого кита вперше виявили у 2019 році рибалки в норвезькому районі Фіннмарк.

Були підозри, що ссавець навчений шпигувати, оскільки на ньому був нашийник з надписом "Спорядження Петербург 2019" із кріпленнями для відеокамер. Інші вважали, що він кит-терапевт, яка втекла з російського полону.

Нещодавно фахівці розкрили вражаючі факти, які ніхто не знав - чому кити зникають. Науковці забили на сполох через глобальне потепління, адже там, де вода у морях має підвищену температуру, кити починають втрачати звичні місця, де вони могли б повноцінно харчуватися.

Також цікавим є те, чому кити вибухають після смерті. Вибух кита може здатися дивним і навіть містичним, але це можна пояснити науково.

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риба моряк російські шпигуни
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