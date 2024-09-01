Кита-шпигуна знайшли мертвим в Норвегії: до чого тут слід спецслужб РФ

Біля берегів Норвегії помер російський кит-шпигун Хвалдімір. Білуху вперше помітили ще в 2019 році, але тварина утекла на волю. Про це повідомляє норвезький мовник NRK.
Існувала підозра, що російські спецслужби тренували кита для шпигунства, оскільки на тварині була закріплена екшн-камера GoPro і логотип петербурзької компанії.
Що цікаво, напередодні, як зазначають фахівці, Хвалдіміра бачили у гарному стані. Ще о 12 годині 31 серпня рятувальник Даг Анфіндсен спостерігав здалеку за китом. Хвалдімір почував себе прекрасно, він пірнав та виринав із води.
Однак вже близько 14:30 у порту міста Ставангер сповістили, що кит лежить на воді в гавані Рісавіка.
Чоловіки ловили скумбрію в цьому районі, коли раптом помітили щось біле, що плавало у воді.
"Я спочатку подумав, що перекинувся човен, тому ми з батьком поїхали туди перевірити. На той час там уже був човен з деякими біологами, які стежили за китом", - розповіли очевидці.
Чи живий ще Хвалдімір?
Хвалдіміра перемістили до суші, щоб запобігти збиранню цікавих людей навколо кита та перешкоджати руху човнів. Вони обв’язали Хвалдіміру мотузкою хвіст і витягли на берег.
Однак поки що причина смерті поки що незрозуміла, а ззовні кит цілий.
"Схоже, є в основному зовнішні пошкодження від птахів тощо. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити належний догляд за трупом, щоб ми могли провести розтин і знайти відповіді", - повідомили виданню.
Що відомо про китів?
Кити - найбільші види морських ссавців. Проте часто китами називають і представників підряду дельфіновидих, особливо найбільших з них, називаючи їх нерідко "зубатими китами". Кити стали об'єктами китобійного промислу. Нині, у наш час через китобійний промисел багато видів китів перебуває на межі вимирання. Наприклад, дуже мало залишилося синіх і сірих китів. Незважаючи на таку трагічну ситуацію, деякі країни світу досі полюють на морських ссавців, пише Вікіпедія.
Яка історія Хвалдіміра?
Що цікаво, прізвисько Хвалдімір – це каламбур норвезького слова hval (кит) та імені російського диктатора Володимира Путіна. У 2022 році його також прозвали "Хвальді", щоб не асоціювати його з президентом Росії.
Знаменитого кита вперше виявили у 2019 році рибалки в норвезькому районі Фіннмарк.
Були підозри, що ссавець навчений шпигувати, оскільки на ньому був нашийник з надписом "Спорядження Петербург 2019" із кріпленнями для відеокамер. Інші вважали, що він кит-терапевт, яка втекла з російського полону.
Нещодавно фахівці розкрили вражаючі факти, які ніхто не знав - чому кити зникають. Науковці забили на сполох через глобальне потепління, адже там, де вода у морях має підвищену температуру, кити починають втрачати звичні місця, де вони могли б повноцінно харчуватися.
Також цікавим є те, чому кити вибухають після смерті. Вибух кита може здатися дивним і навіть містичним, але це можна пояснити науково.
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