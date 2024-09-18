Як відмити жовту смугу в унітазі: клінінг-компанії мовчать про ці хитрощі

Главред надає кілька пропозицій, які ви можете вибрати для чищення унітазу.

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Як відмити жовті плями - лайфхак з туалетом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Дехто вважає, що відмити жовті плями в унітазі можна лише за допомогою дорогих миючих розчинів, однак це далеко не так. Існують спеціальні засоби для чищення унітазів, спеціально розроблені для видалення плям, тому ви також можете використовувати їх. Однак користувач форуму NoBroker поділився й іншими легкими, однак корисними способами.

Перший спосіб - за допомогою миючого засобу

Почистити все сидіння унітазу простою водою. Нанести миючий розчин на унітаз і дати йому постояти майже півгодини. За допомогою скраберів позбутися жовтих плям і залишити так ще на 10 хвилин. Вимити залишки засобу.

Як часто мити унітаз? Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.

Другий спосіб - за допомогою розчину оцту

Змішайте рівні частини білого оцту та води. Нанесіть розчин на забруднені ділянки за допомогою тканини або губки та почекайте. Змийте залишки водою.

Третій спосіб - за допомогою пасти з харчової соди

Змішайте рівні частини пасти з харчової соди та води. М’якою щіткою або ганчіркою обережно почистіть плями пастою. Змийте залишки водою.

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Четвертий спосіб - за допомогою перекису водню

Нанесіть перекис водню на плями. Дайте певний час попрацювати речовині. Обережно протріть.

П'ятий спосіб - за допомогою відбілювача

Розведіть відбілювач водою. Нанесіть суміш, яка в вас вийшла, на плями. Почекайте, а згодом змийте залишки водою.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Отже, це кілька пропозицій, які ви можете вибрати для чищення унітазу.

До речі, також Главред розповідав, як ідеально відбілити брудні шви між плиткою за 10 хвилин. Не секрет, що, якщо не очистити шви належним чином, тоді може швидко утворитися цвіль, а це вже має свої серйозні наслідки.

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Ба більше, існує також спосіб, як очистити унітаз піною для гоління - вона містить потужні чистячі речовини, здатні дезінфікувати різні ділянки будинку.

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