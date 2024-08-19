Як охолодити кішку в спеку: чому високі температури небезпечні для улюбленців

Спека – далеко не найулюбленіша пора для домашніх улюбленців, вона приносить випробування не лише людям, а й тваринам.

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Як допомогти коту в спеку / колаж: Главред, фото: pexels

Попри те, що кішки краще за собак переносять високі температури, цим хвостатим іноді все ж варто допомогти охолонути.

Не секрет, що сильна спека небезпечна для організму тварин, зазначають експерти Телеграф.

Що робити, якщо кішці жарко?

Котам необхідно облаштувати кілька тінистих та прохолодних місць для усамітнення в будинку.

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Не забувайте опустити штори та жалюзі, адже вони допоможуть зменшити потрапляння прямих сонячних променів. Дозвольте кішці проводити більше часу в прохолодному підвалі або ванній кімнаті з охолодженим кахелем.

Як вибрати кішку? Якщо заводите кішку як домашнього улюбленця, звертайте увагу на породу і поведінку кошеняти з однопометниками. Вгадати майбутні звички на підставі статевої приналежності неможливо. І хоча за статистикою кішок вважають лагіднішими, слухнянішими і прив'язаними до дому, а котів - їхньою повною протилежністю, на практиці все залежить від характеру тварини, її виховання і близькості стосунків із господарем.

Як допомогти коту, коли жарко?

В мисочці кішки завжди необхідно поповнювати запаси води, адже достатнє споживання рідини особливо важливе для тварин в спеку.

Також кішці може сподобатися питний фонтанчик, оскільки проточна вода не лише розважає тваринок, але й спонукає їх пити.

Щоб кішці завжди було прохолодно й зручно лежати, існують спеціальні килимки, які використовують гель або воду для зниження їх температури. Хорошою альтернативою буде також охолоджений в холодильнику вологий рушник. Також, якщо кішці подобається, покладіть рушник їй на спинку.

Що не можна робити, коли котам жарко?

В найспекотніші години – уникайте рухливих ігор. Відкладіть активні розваги на ранок або вечір, коли прохолодніше.

Кішкам, які мають довге і густе хутро, дуже складно в спеку. Саме тому варто не лише гладити, але й розчісувати кішку, щоб видалити шерсть, що випала. Злегка намочити хутро – теж хороший варіант.

Як правильно гладити кота? Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам.

Коти не дуже люблять купатися, однак, якщо це можливо, організуйте для кішки неглибоку калюжу з водою, щоб вона могла хлюпатися та гратися там.

Що за тварини кішки? Кішки (лат. Felis) - рід хижих ссавців із сімейства котячих. У застарілих класифікаціях до нього зараховували всіх представників малих кішок, проте в сучасній класифікації безпосередньо до кішок відносяться лише деякі малі види, які мешкають у Євразії та Африці, повідомляє "Вікіпедія".

Як зрозуміти що котові жарко?

Є деякі ознаки поведінки котів, коли вам слід негайно звернутися до ветеринара:

занепокоєння,

надмірна задишка,

млявість,

підвищене слиновиділення

блювання

Щоб зрозуміти, що хоче зараз ваш улюбленець або ж помітити симптоми перегріву на ранній стадії, необхідно уважно спостерігати за кішкою.

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