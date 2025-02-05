Дієтологи назвали 5 цілющих властивостей кіноа: що лікує це зерно

Кіноа є хорошим джерелом клітковини, заліза, фолату, тіаміну, марганцю, фосфору і цинку.

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Дієтологи назвали 5 цілющих властивостей кіноа / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Foodstorm - Школа Кулінарії"

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Які корисні речовини містить кіноа

Які зміни відбудуться в організмі, якщо їсти кіноа

Кіноа - популярна зернова культура, яка до того ж містить багато поживних речовин. Дієтологи назвали 5 змін, які відбудуться в організмі, якщо щодня їсти цей продукт. Про це пише Parade.

Автор Youtube-каналу "Foodstorm - Школа Кулінарії" також розповів, як правильно приготувати кіноа.

Дієтологиня Крістіна Іллієн пояснила, що кіноа є повноцінним білком і містить усі незамінні амінокислоти, необхідні організму. Це означає, що якщо ви шукаєте спосіб підвищити рівень білка, додавання кіноа в раціон може допомогти.

Для порівняння, півсклянки кіноа містить 12 грамів білка, тоді як півсклянки білого рису містить 3 грами білка.

Інша дієтологиня, Патриція Колеса, каже, що кіноа є хорошим джерелом клітковини, заліза, фолату, тіаміну, марганцю, фосфору та цинку. А оскільки вона не містить глютену, то підходить людям із целіакією або непереносимістю глютену, додала Ілліен.

Якщо ж ви почнете регулярно їсти кіноа, у вашому організмі відбудуться певні зміни. Дієтологи назвали їх.

1. Рівень цукру в крові може стати більш стабільним. Якщо у вас рівень цукру в крові стрибає, якщо ви півдня сповнені енергії, а потім дуже втомлені, то додавання кіноа в їжу може допомогти, стверджує Колеса.

"Дослідження, опубліковане 2024 року, показало, що 25 грамів кіноа щодня натщесерце можуть поліпшити рівень глюкози в крові. Інше дослідження показало зниження рівня глюкози в крові після того, як суб'єкти з'їдали 20 грамів кіноа на день", - розповіла дієтологиня.

Обидва дієтологи кажуть, що вплив кіноа на рівень цукру в крові може допомогти знизити ризик діабету другого типу в довгостроковій перспективі.

2. Травлення може змінитися. За словами Колеси, кіноа є хорошим джерелом клітковини. Причому вона містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Обидва типи важливі для травлення. Розчинна клітковина розчиняється у воді, утворюючи гелеподібну текстуру, яка уповільнює травлення. Нерозчинна клітковина нормалізує випорожнення, запобігаючи закрепам.

Якщо ви не звикли їсти багато клітковини, Ілліен рекомендує вводити кіноа в раціон повільно, щоб не перевантажити травну систему.

"Почніть з невеликої порції - приблизно чверть чашки приготованої їжі, щоб оцінити, як ваше тіло її переносить. Хоча кіноа, як правило, добре переноситься, деякі люди можуть відчувати труднощі з перетравленням і здуття живота", - каже вона.

За її словами, з часом організм адаптується, і неприємні симптоми зникнуть.

3. "Поганий" холестерин може знизитися. Кіноа корисна для серця. Згідно з науковим дослідженням, якщо кіноа споживати регулярно, може знизитися рівень "поганого" холестерину, а отже, знизиться ризик серцево-судинних захворювань.

4. Можете зменшитися ризик хронічних захворювань. Обидва дієтологи кажуть, що регулярне вживання кіноа може допомогти знизити ризик інших хронічних захворювань, зокрема певних типів раку. Це пов'язано з багатим поживними речовинами в кіноа. Наукові дослідження показують, що кіноа допомагає зменшити запалення в організмі, а зменшення запалення означає менший ризик захворювання.

5. Психічне здоров'я може покращитися. Вітаміни групи В у складі кіноа пов'язані з підтримкою психічного здоров'я. Дослідження показують, що поживні речовини в цьому продукті можуть допомогти зменшити запалення в мозку, що корисно як для здоров'я в найближчій, так і в довгостроковій перспективі.

Дивіться відео про те, як правильно приготувати кіноа

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