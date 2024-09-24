Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Жовтень 2024 обіцяє бути цікавим місяцем у плані романтичних стосунків для багатьох людей.

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Любовний гороскоп на жовтень 2024 року / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Деякі знаки зодіаку у другий місяць осені зможуть насолодитися гармонією в уже наявних стосунках, а інші мають шанс зустріти свою споріднену душу. Як результат - можуть виникнути сильні почуття, стверджують експерти Сitymagazine.

Венера, як планета любові, відіграватиме важливу роль у цьому процесі, створюючи сприятливі умови для романтики. Особливими щасливчиками будуть Терези, Леви і Скорпіони, для яких цей місяць може стати дуже значущим.

Любовний гороскоп для Терез на жовтень 2024

У жовтні Венера надасть Терезам додатковий магнетизм, що зробить їх привабливими для кожного, хто зустрічатиме цих чарівних створінь на своєму шляху. Для самотніх Терезів це чудова можливість зустріти когось особливого, адже Венера в Скорпіоні з 13 жовтня підвищить їхню чуттєвість. Якщо ви вже у стосунках, то цей час сприятиме зміцненню емоційного зв'язку.

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"Для Терезів жовтень стане часом, коли особисті стосунки вийдуть на перший план. Під впливом Сонця і Меркурія, які будуть забарвлювати ваше соціальне життя, ваша природна дипломатія буде особливо вираженою, що полегшить вам встановлення контактів. Самотні Терези відчуватимуть підвищений інтерес з боку оточуючих, а ті, хто перебуває у стосунках, зміцнять наявні зв'язки. Якщо ви шукаєте глибокий емоційний зв'язок, жовтень буде ідеальним часом для прийняття важливих рішень", - стверджують астрологи.

Знаки зодіаку / Инфографика: Главред

Любовний гороскоп на жовтень 2024 для інших знаків зодіаку

Скорпіони у жовтні будуть спрямовані на кар'єрний успіх, але Венера теж впливатиме на їхній романтичний фронт. Хоча початок місяця може бути нестабільним у стосунках, ближче до кінця Скорпіони відчують нові емоційні можливості.

Водолії у цьому місяці сфокусуються на особистому розвитку, але це також може сприяти новим зустрічам, які матимуть романтичний потенціал.

Леви зможуть скористатися своєю природною чарівністю, яка в жовтні буде на максимумі. Це підвищить шанси на захоплюючі знайомства або посилення вже існуючих стосунків.

Цей місяць для багатьох знаків подарує безліч шансів у коханні.

"Венера і Меркурій створюють ідеальне поєднання, щоб ви могли сяяти та привертати до себе правильну людину. Тож будьте відкритими до нових можливостей і вирушайте назустріч любові — жовтень стане для вас незабутнім місяцем", - обіцяють астрологи.

Що треба знати про ретроградний меркурій у жовтні 2024

Також варто звернути увагу, що ретроград Меркурія з 10 жовтня може призвести до непорозумінь у спілкуванні, тому важливо бути обережними в обговореннях та уникати необачних рішень.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Гороскоп на осінь 2024 - кому пощастить

Відомий таролог Анжела Перл опублікувала гороскоп Таро на жовтень 2024. Вона розповіла, чого чекати у другий місяць осені Овнам, Тельцям та Близнюкам.

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