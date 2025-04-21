Світлий вівторок: що можна і не можна робити 22 квітня

За народними традиціями триває святкування Великодня.

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Що можна і не можна робити 22 квітня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 22 квітня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 22 квітня

За новоюліанським календарем 22 квітня церква в Україні відзначає день апостолів Нафанаїла, Луки і Климента; преподобного Федора Сикеота, преподобного Віталія та Іверської ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 22 квітня

Іверська ікона зображує Богоматір із немовлям Ісусом. Ікона славиться своєю чудотворною силою. Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон, у Греції.

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Нафанаїл, Лука і Климент були апостолами з 70. Це ті учні віри Христової, які навчалися у 12 апостолів Ісуса Христа. Святі проповідували в різних містах і країнах, поширюючи християнство. Апостол Лука був вірним послідовником святого Павла. Святий Лука написав Євангеліє, а також перші ікони Діви Марії.

Преподобний Феодор Сікеот народився в VI столітті в Малій Азії. З раннього віку хлопчик виявляв здібності до науки і Слова Божого. Ще підлітком він пішов із дому, щоб вести усамітнене життя. Феодора висвятили на священика, коли йому було всього 17 років. До Феодора тягнулися за порадами люди, які шукали порятунку. Преподобного стали вважати святим ще за його життя. Був призначений єпископом Анастасіуполя. Святий помер 613 року.

Преподобний Віталій - монах, який жив в Олександрії і таємно молився за порятунок душ усіх блудниць міста. Завдяки його молитвам багато хто з них змінював своє життя, деякі йшли в черниці в монастирі.

Народні традиції та прикмети

За народними традиціями триває святкування Великодня. У народі на третій день здійснювали "проводи" свята, вівторком завершувався період суворих заборон на роботу, проте веселі святкування тривали впродовж Світлої седмиці.

Заведено ще вітати один одного, куштувати паски та крашанки, співати веселих пісень. У Світлий вівторок вітають одне одного, куштують паски та крашанки, співають гаївки. Пісні супроводжувалися танцями та обрядовими іграми. Серед прикмет цього дня:

гроза віщує багатий урожай цього року;

якщо бджоли відлітають далеко від вулика, то травень буде дуже теплим;

зоряна ніч обіцяє тепле погоже літо.

Гарний знак - побачити веселку цього дня. Це принесе успіх і благополуччя.

Що не можна робити 22 квітня

У Світлий вівторок не можна робити важку фізичну роботу і поратися по дому. Також не можна:

сумувати і згадувати старі образи;

сваритися і злословити;

відмовляти в допомозі або милостині.

У цей день не варто постити, адже триває свято.

Іменини та день ангела 22 квітня

За новим церковним календарем 22 квітня іменини святкують Лука, Климент, Федір і Віталій.

Лука з латинської мови трактується як "світла людина".

Ім'я Климент прийшло зі Стародавнього Риму і означає "ласкавий" або "милостивий".

Федір походить із грецької мови і означає "Божий дар" або "дарований Богом".

Віталій походить зі Стародавнього Риму і означає "той, хто дарує життя".

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