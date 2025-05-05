Чому заборонено сваритися з близькими 6 травня: яке свято і день ангела

6 травня вважається вдалим днем для сіяння бобів, гороху та огірків.

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6 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 6 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 6 травня

За новим церковним календарем 6 травня церква вшановує праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Почаївського, мучеників Варвара-воїна, Вакха, Каллімаха і Діонісія, мученика Варвара - колишнього розбійника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 травня

Праведний Іов Багатостраждальний за біблійними переказами жив за дві тисячі років до нашої ери. Чоловік був відданий Богу і незважаючи на всі страждання і випробування заслані на нього залишився вірним. Він виступає прообразом Ісуса Христа, який зніс страждання, призначені йому. Іов - приклад смирення і відданості.

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Іов Почаївський, чудотворець, став служити Богу ще у віці десяти років. Народився в Галичині в XVI столітті. За чернечі подвиги був призначений ігуменом Дубенського монастиря на Волині. Але прагнучи віддаленого життя, він вирушив на Почаївську гору. Там у чернечій обителі також був обраний ігуменом і опікувався Почаївським монастирем протягом 50 років. За його підтримки в монастирі було засновано друкарню, де видавалися духовні книги.

Мученик Варвар був дуже шанованим воїном у війську імператора Юліана Відступника. Святкуючи перемогу, йому запропонували принести жертву язичницьким богам. Варвар відмовився і визнав себе християнином, за це його піддали тортурам. Його кат - воєначальник Вакх, а також воїни Каллімах і Діонісій, ставши свідками мужності Варвара, також увірували в Христа, за що відразу були вбиті. Варвар же після мук також був усічений мечем. Усе це сталося в IV столітті.

Святий Варвар родом із Греції, був розбійником і злодієм. Але він покаявся у своїх діяннях і попрямував до священика з бажанням вимолити прощення за свої гріхи. Після прощення він усамітнився в лісі без одягу і їжі, жив як тварина, щоб спокутувати свої гріхи. Був убитий випадково купцями, які прийняли його за звіра.

Народні традиції та прикмети

У народі 6 травня - день Йова. Вважається вдалим днем для сіяння бобів, гороху та огірків. Можна зустріти назву Огірковий день. У народному календарі на 6 травня такі прикмети:

ранкова роса і ясний день передбачають багатий урожай;

роса з ранку означає багато трави до кінця травня;

тепла погода до швидкого приходу літа;

безвітряна погода - до гарного посіву.

Не прийнято на Іова ходити босоніж по росі, щоб не боліли ноги.

Що не можна робити 6 травня

Не можна лінуватися, це принесе невдачу. Не можна цього дня відкладати справи на потім і категорично заборонено сваритися з близькими, інакше довго не буде примирення.

Іменини та день ангела 6 травня

За новоюліанським календарем в Україні 6 травня з іменинами слід привітати Дениса.

Денис - слов'янське ім'я, що походить від давньогрецького Діонісій. Так звали бога природи, виноградарства і виноробства.

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