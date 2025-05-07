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Чому не можна пиячити і переїдати 8 травня: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
7 травня 2025, 18:45
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За народними віруваннями 8 травня не можна сваритися і злословити.
8 травня: яке свято і що не можна робити
8 травня: яке свято і що не можна робити / оллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 8 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 8 травня

За новоюліанським церковним календарем, 8 травня християни в Україні вшановують апостола і євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобного Арсенія Трудолюбивого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 8 травня

Апостол євангеліст Іоанн Богослов був одним із перших учнів Ісуса і дуже його любив. Іоанн Богослов піклувався про Марію, матір Ісуса, аж до її смерті. Він є автором трьох Євангелій у Новому Заповіті. Після смерті Богородиці пішов проповідувати віру Христову в Ефес. Звідти його відправили на заслання, але через багато років він повернувся і знову навертав язичників у християнство. Апостол прожив понад сто років.

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Преподобний Арсеній Великий народився 354 року і відзначився великими чернечими подвигами. Виходець із багатої знатної родини, він залишив розкішне життя для життя чернечого. Покинувши Рим, він вирушив у пустелю біля Олександрії. У різних пустелях, іноді в повній самоті, святий провів близько 50 років.

Преподобний Арсеній Працьовитий жив у 14 столітті і був дуже працьовитим ченцем Києво-Печерського монастиря. Він дуже багато молився і ніколи не вживав їжу до заходу сонця. Мощі преподобного зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Народні традиції та прикмети

День Іоанна Богослова дуже шанувався і в народних традиціях. Заведено було пригощати гостей пшеничними пирогами, тому й день ще називався - Іоанна Пшеничника. Пекли багато пирогів, вважалося, що тоді врожай пшениці буде багатим, і на наступного Пшеничника знову напечеться багато пиріжків.

Пригощали не тільки друзів і близьких, а й сусідів і навіть жебраків, або будь-кого, хто зустрінеться на дорозі. Це був добрий знак. У народі прагнули пригостити якомога більше.

Народні прикмети на 8 травня:

  • якщо хмари густо збилися на небі - буде затяжний дощ;
  • якщо місяць тоненький - то скоро зіпсується погода;
  • цвіт черемхи обіцяє сире літо.

Що не можна робити 8 травня

За народними віруваннями 8 травня не можна сваритися і злословити. Не варто проводити день у лінощах і переїдати. У християнських звичаях не можна нарікати на життя, скаржитися і прибіднятися. Заборонено пиячити. І будні, і вихідні слід проводити в гарному настрої та корисних справах.

Іменини та день ангела 8 травня

За новим церковним календарем 8 травня з іменинами слід вітати Іоанна та Арсена.

Іоанн з давнього івриту перекладається як "помилуваний Богом" або "милість Божа".

Арсен - ім'я, що походить із давньогрецької мови і означає "мужній".

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