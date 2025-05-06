Для чого потрібно розпалювати багаття 7 травня: яке свято і день ангела

7 травня в Євсеїв день, за слов'янськими традиціями, трудяться на городах.

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7 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 7 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 7 травня

За новоюліанським календарем, в Україні 7 травня церква згадує появу на небі Хреста Господнього в Єрусалимі та вшановує мученика Акакія - сотника; преподобного Іоанна Зедазнійського та учнів його; Любецьку та Жировицьку ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 травня

Явище Хреста Господнього в Єрусалимі відбулося в четвертому столітті під час правління імператора Констанція. У той час поширювалася єресь - аріанство. Подію явлення на небі великого сяючого Хреста розглядають як знак від самого Господа. Хрест з'явився над горою Гологофою, де розіп'яли Ісуса. Сталося це в період П'ятидесятниці, а саме 7 травня.

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Мученик Акакій був воїном у візантійському війську в третьому столітті. Акакій обіймав посаду сотника, але коли почалися нові гоніння християн, він відкрито визнав себе християнином, чим і прирік на муки. Акакія обезголовили 303 року.

Преподобний Іоанн Зедазнійський був грузином, який здобув духовну освіту в Антіохії. Разом зі своїми 12 учнями повернувся до Грузії, щоб проповідувати християнство. Вони заснували грузинське чернецтво, оселившись на горі Зедазене. Святий помер у середині шостого століття. Цього ж дня вшановуються і всі праведні учні святого Іоанна.

Любецька ікона Богоматері починає свою історію з 17 століття з міста Любечів. Достеменно невідомо, хто і коли написав ікону. Відомо, що ікона дуже шанувалася і була перенесена до Києва. У більшовицький період, коли церкви забороняли, ікона була загублена. Що з нею сталося і де вона зараз - невідомо.

Жировицька ікона Богородиці з'явилася в 15 столітті в місті Жировиці Гродненського краю. На місці появи було побудовано церкву, але через деякий час вона згоріла. Ікона ж знову з'явилася в лісі на камені. На тому місці побудували храм, де і розташована сама ікона, вирізана на камені. Храм з часом перетворився на монастир. Зараз ікона знаходиться в соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці Жировицького монастиря.

Народні традиції та прикмети

У народі цей день називали "Євсеїв день". Згідно з християнським трактуванням, назва походить від імені одного з Нікомідійських мучеників.

У Євсеїв день, за слов'янськими традиціями, працюють на городах. У народі прийнято вмиватися святою водою. У наших предків була традиція розпалювати багаття цього дня для захисту від злих сил. У народі збереглося кілька прикмет:

якщо вночі піде дощ, то вересень буде теплим;

веселка ввечері обіцяє теплий день завтра;

місяць червоного кольору - на теплу погоду.

Хорошим знаком вважається побачити ластівку в цей день.

Що не можна робити 7 травня

Не можна гратися з вогнем. Слід бути дуже обережним із сірниками.

Заборонено:

сваритися і злословити;

заздрити, пліткувати і критикувати;

пиячити.

За християнськими віруваннями, не можна бути незадоволеним, нарікати на життя, байдикувати, бути байдужим до оточуючих. Слід допомагати по можливості іншим і проводити дні за важливими і корисними справами.

Іменини та день ангела 7 травня

За новим церковним календарем 7 травня відзначаємо іменини Іоанна, Антона і Давида.

Іоанн походить від стародавнього івриту і означає "помилуваний Богом" або "Божа милість".

Антон із давньогрецької трактується як "готовий до бою".

Давид з давньоєврейської перекладається як "коханий".

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