Поради Комаровського: як швидко та ефективно позбутися від болю в горлі

Євген Комаровський розповів, як лікувати біль у горлі / скріншот

Відомий доктор Євген Комаровський розповів про основні причини болю в горлі у дітей і дорослих, і про те, які існують ліки для місцевого застосування, щоб швидко і ефективно позбутися від болю.

На своєму YouTube-каналі Комаровський зазначив, що найчастіше біль в горлі пов'язана з вірусними та бактеріальними інфекціями. При цьому вірусне ураження горла зустрічається частіше. Зазвичай в такому випадку у людини ще може бути нежить або закладений ніс, кашель і навіть помірне підвищення температури.

За бактеріальної інфекції болем в горлі з'являється ангіна, яка викликається особливим мікробом - стрептококом. При цьому ангіна лікується тільки антибіотиками.

"Якщо є біль у горлі, але при цьому немає інших ознак ГРВІ, то в такій ситуації ні про яке самолікування, ні про яке місцеве лікування не може бути й мови", - заявив відомий лікар.

Комаровський також зазначив, що у більш ніж 80% випадків захворювання горла пов'язані з ГРВІ. У таких ситуаціях можна використовувати препарати місцевої дії.

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Це можуть бути льодяники, таблетки для розсмоктування, розчини для полоскання, різноманітні спреї, тощо.

Комаровський також заявив, що при виборі ліків для горла необхідно подумати про його компонентах. Оскільки, наприклад, антибіотики місцевої дії не мають ніякого відношення до лікування вірусних інфекцій.

А в ситуаціях, коли антибіотики застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій, ніколи не рекомендує їх місцеве застосування.

Особливістю антисептиків є той факт, що вони діють виключно на поверхні. Місцеві анестетики (лідокаїн, бензокаїн і т.д.) далеко не безпечні.

За словами лікаря, у них є серйозні побічні ефекти. Вони роблять серйозний вплив на серцево-судинну систему. Тому місцеві анестетики необхідно приймати тільки за вказівкою лікаря. Препарати на основі місцевих анестетиків теж краще не використовувати.

Також є ще протизапальні засоби. При цьому лікар рекомендує, щоб зняти набряк і біль в горлі при ГРВІ, їсти морозиво і використовувати холодні напої.

Якщо ж говорити про лікарський засіб, то Комаровський радить використовувати протизапальний препарат, який називається бензидамін.

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