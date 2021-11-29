Чому та кому не можна тримати вдома фікус: відповідь екпертів

Чому не можна тримати фікус будинку

Фікус - популярна кімнатна рослина, яке невибаглива і радує домочадців зеленим листям.

Якщо каучуконосний (або робуста) - з великими овальними листям був знайомий ще нашим мамам і бабусям, то підвид з дрібним листям - фікус Бенджаміна - став популярним нещодавно. Проте всі різновиди рослини вимагають обережного поводження.

Чому і кому не можна тримати в будинку фікус-логічні причини і прикмети, пише Dacha.help.

Фікус називають мужегоном

У нас фікусу приписують не найприємніші властивості, називаючи квітку мужегоном. За прикметами, рослина з "восковими" листям може принести в будинок розлад, з'ясування відносин, а також плітки і заздрість.

У той же час східні вірування, а саме звідти родом квітка, кажуть, що фікус в будинку це удача, достаток, мир, лад, і що квітка навіть допоможе завагітніти.

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У будь-якому випадку, згідно з прикметами, фікус краще поставити на кухні - так він може залучати грошову енергію.

Небезпеки фікуса в будинку є логічне пояснення

Справа в тому, що білий сік, що виділяється при пошкодженні фікуса, отруйний.

Тому, вірите ви прикметами чи ні, його краще тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Фікус допоможе очистити повітря

Експерти кажуть, що листя фікусу можуть поглинати шкідливі речовини: бензол, фенол, формальдегід. А ось що квітка точно не любить, це переміщень. Наприклад фікус Бенджаміна може навіть скинути листя, якщо його переставляти по квартирі.

Місце для фікуса має бути досить освітленим, але без прямих сонячних променів і протягів.

Раніше Главред писав про те, що кімнатні рослина не тільки створюють затишок, але вони здатні нейтралізувати до 85% забруднень повітря. Деякі рослини мають дуже корисними властивостями.

Спатифиллум або квітка "жіноче щастя" очищає повітря від безлічі шкідливих речовин. Наприклад, від ацетону, формальдегіду, ксилолу. Їх поглинають великі, зелене листя.