УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Швидко - не завжди добре: 5 звичок, які заважають схуднути

11 червня 2022, 04:51

Швидка втрата ваги може призвести до зневоднення, уповільнити обмін речовин, і ви можете фактично втратити м'язи замість жиру.

Вчені, схуднення
Чому не виходить швидко схуднути / stilnos.com

Для того, щоб схуднути, не варто вдаватися до "швидких способів", адже після різкого скидання ваги, кілограми можуть повернутися назад і це буде мати негативні наслідки для здоров'я.

Ось п'ять харчових звичок, які перешкоджають вашим цілям втрати ваги, якщо ви намагаєтеся швидко схуднути, пише Eatthis.

"Швидка втрата ваги може призвести до зневоднення, уповільнити обмін речовин, і ви можете фактично втратити м'язи замість жиру", - говорить Лорен Манакер, лікар-дієтолог з США.

Які звички заважають схуднути:

Ви споживаєте занадто мало калорій.

Скорочення того, скільки ви їсте, ймовірно, означає, що ви різко скорочуєте кількість споживаних калорій, що може перевести ваше тіло в режим голодування.

"Ваше тіло може змінити свій метаболізм, коли їжа не надходить у достатній кількості, що може завдати шкоди вашій вазі в довгостроковій перспективі", - зазначила Манакер.

Ви п'єте мало води

Спроба швидко схуднути також може зашкодити вашим зусиллям з гідратації.

"Деякі люди помилково приймають спрагу за голод і їдять, коли дійсно хочуть пити. Це може призвести до споживання занадто багато калорій, що може призвести до збільшення ваги", - говорить експерт.

Ви сподіваєтеся на добавки для схуднення, не змінюючи харчування

Добавки для схуднення неефективні і небезпечні, коли мова йде про швидку втрату ваги. Особливо, якщо ви покладаєтеся виключно на них, щоб скинути зайві кілограми.

"Добавки - це не чарівний засіб для схуднення. Прийом добавок без зміни харчування, швидше за все, не призведе до бажаних результатів", - стверджує дієтолог.

Ви п'єте занадто багато алкоголю

Деякі вважають, що якщо вони стали менше їсти, то можуть вживати більше алкоголю, але такий підхід шкодить Вашим зусиллям по зниженню ваги. Алкоголь може містити порожні калорії, що може призвести до збільшення ваги.

Крім того, вживання занадто великої кількості алкоголю може знизити контроль за заборонами, що може призвести до того, що люди будуть робити нездоровий вибір при виборі того, що вони їдять.

Ви відмовляєтеся від усього жирного

Більшість людей вважають, що "знежирені" продукти можуть стати ключем до швидкої втрати ваги. Але якщо ви повністю виключите жири, ви насправді пропустіть їх переваги для схуднення.

"Протягом багатьох років жири отримали погану репутацію, але корисні жири, такі як оливкова олія та авокадо, можуть допомогти людям почувати себе повноцінними та сприяти досягненню цілей втрати ваги", - говорить Манакер.

Читайте також:

здоров'я схуднення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:20

"Шок для економіки": в НБУ оцінили катастрофічний сценарій з 50 грн/$

04:58

Більше вирізів, ніж сукні: 47-річна Єва Лонгорія зачарувала фанатів елегантним образом

04:51

Швидко - не завжди добре: 5 звичок, які заважають схуднути

04:30

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

04:24

Яніна Соколова в мокрій нижній білизні оголосила сеанс зняття порчі, сидячи у ванній

Реклама
04:02

"Які ноги всохлі і шкіра обвисла": Волочкова роздяглася до пояса, але захоплення не викликала

03:33

Брітні Спірс і Мадонна повторили культовий поцілунок через майже 20 років

03:32

"Залізний купол" не захистить Україну від російських ракет: військовий експерт назвав причинуВідео

03:03

Коли закінчиться війна: Святослав Вакарчук дав "правильну" відповідь на головне питання України

02:46

"Сяє яскравіше сонця": 14-річна донька Євгена Кошового здивувала надто дорослим виглядом

02:37

Не має геостратегічного значення: Загороднюк пояснив, чому захоплення Донбасу нічого не дасть РФВідео

02:05

Україна має всі шанси на перемогу: у світі йде тенденція перемоги менших держав - експертВідео

01:31

Жіночий гороскоп на тиждень 13-19 червня: Овнам - погані передчуття, Левам - успіх, Водоліям - обманВідео

00:51

Прикмети на 11 червня: що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу і як не потрапити в бідуВідео

00:00

Жив армією: у бою з рашистами загинув відомий воєнкорВідео

10 червня, п'ятниця
23:17

Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ: "У вас там нацисти та отруйні гуси"

22:57

"Щоб не відтяпали": Лукашенко допустив війну за Західну Україну

22:50

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

22:48

Удар на Херсонщині: ЗСУ знищили 2 генералів РФ - АрестовичВідео

22:47

У Харківській області окупанти призначили гауляйтером білорусаВідео

Реклама
21:59

"Сакральна дата": окупанти РФ призначили новий термін "захоплення Сєвєродонецька"Відео

21:45

"Мені не подобається": Комаровський висловився щодо легалізації медичного канабісу

21:40

Лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 5-7 км - ФедоровВідео

21:14

Продав коштовності: вчитель з Грузії зібрав пристойну суму для допомоги українцямВідео

21:06

Гороскоп Таро на липень 2022: Овнам - удача, Тельцям - доленосна зустріч, Близнюкам - грошіВідео

21:03

Ірина Білик розповіла про сон в обіймах відомого британського політика

21:02

П'ять снарядів з 18 км - розтрощено РСЗВ Град ворога: ЗСУ влучно розбили позиції армії РФВідео

20:59

"Лабораторія жахів": у США попередили про початок повзучої анексії РФ ХерсонщиниВідео

20:44

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", новобранців заманюють "контрактом в один кінець"Відео

20:18

Москву потрібно скасувати: в Мережі від імені Кличка потролили Путіна

19:59

Шольц заговорив про зняття санкцій з Росії та назвав головну умовуВідео

19:56

"Кубиків ще немає, кульки намітилися": Максим Галкін з голим торсом пожартував над собою

19:37

Китай розпочне війну в разі оголошення Тайванем незалежності - міністр

19:33

Перелом буде у липні-серпні: ЗСУ отримають зброю і підуть у масштабний контрнаступ – МаломужВідео

19:27

Окупанти атакують Сєвєродонецьк і готують штурм Слов'янська - Генштаб ЗСУВідео

19:26

Час закінчується: чому Україні потрібно поспішати звільняти свої земліПогляд

18:59

"Смоленськ - це Литва": у Вільнюсі відповіли на скандальну ініціативу Держдуми РФВідео

18:37

Зірка серіалу Всі жінки відьми підтримала Україну оригінальним способомВідео

18:29

Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в УкраїніВідео

18:01

Один пост про війну за весь час і суцільне свято: як живе Ліза Ющенко

Реклама
18:00

Росінвестор Diia City Токарєв літав до Криму, має нерухомість в РФ і батька, наближеного до Кремля – ЗМІ

17:53

У разі успіху на Донбасі РФ може атакувати Дніпро, Запоріжжя та Одесу - розвідкаВідео

17:42

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета - вся Україна - ГУРВідео

17:31

Україні незабаром можуть надати ППО, яке завадить РФ бити ракетами і авіацією – нардепВідео

17:30

Бомжацький фашизм Росії: як режим Путіна увібрав у себе найгіршеПогляд

17:15

Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка

17:10

Олег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман та коли весілля

17:09

Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім озвучив сценаріїВідео

16:55

Гуркіт і клуби диму: у Донецьку прогриміли вибухи біля офісу ватажка "ДНР" ПушилінаВідео

16:41

Батько дізнався, що сини на фронті, і теж пішов воювати: вони разом у лавах ЗСУ б'ють війська РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти