Швидко - не завжди добре: 5 звичок, які заважають схуднути

Чому не виходить швидко схуднути / stilnos.com

Для того, щоб схуднути, не варто вдаватися до "швидких способів", адже після різкого скидання ваги, кілограми можуть повернутися назад і це буде мати негативні наслідки для здоров'я.

Ось п'ять харчових звичок, які перешкоджають вашим цілям втрати ваги, якщо ви намагаєтеся швидко схуднути, пише Eatthis.

"Швидка втрата ваги може призвести до зневоднення, уповільнити обмін речовин, і ви можете фактично втратити м'язи замість жиру", - говорить Лорен Манакер, лікар-дієтолог з США.

Які звички заважають схуднути:

Ви споживаєте занадто мало калорій.

Скорочення того, скільки ви їсте, ймовірно, означає, що ви різко скорочуєте кількість споживаних калорій, що може перевести ваше тіло в режим голодування.

"Ваше тіло може змінити свій метаболізм, коли їжа не надходить у достатній кількості, що може завдати шкоди вашій вазі в довгостроковій перспективі", - зазначила Манакер.

Ви п'єте мало води

Спроба швидко схуднути також може зашкодити вашим зусиллям з гідратації.

"Деякі люди помилково приймають спрагу за голод і їдять, коли дійсно хочуть пити. Це може призвести до споживання занадто багато калорій, що може призвести до збільшення ваги", - говорить експерт.

Ви сподіваєтеся на добавки для схуднення, не змінюючи харчування

Добавки для схуднення неефективні і небезпечні, коли мова йде про швидку втрату ваги. Особливо, якщо ви покладаєтеся виключно на них, щоб скинути зайві кілограми.

"Добавки - це не чарівний засіб для схуднення. Прийом добавок без зміни харчування, швидше за все, не призведе до бажаних результатів", - стверджує дієтолог.

Ви п'єте занадто багато алкоголю

Деякі вважають, що якщо вони стали менше їсти, то можуть вживати більше алкоголю, але такий підхід шкодить Вашим зусиллям по зниженню ваги. Алкоголь може містити порожні калорії, що може призвести до збільшення ваги.

Крім того, вживання занадто великої кількості алкоголю може знизити контроль за заборонами, що може призвести до того, що люди будуть робити нездоровий вибір при виборі того, що вони їдять.

Ви відмовляєтеся від усього жирного

Більшість людей вважають, що "знежирені" продукти можуть стати ключем до швидкої втрати ваги. Але якщо ви повністю виключите жири, ви насправді пропустіть їх переваги для схуднення.

"Протягом багатьох років жири отримали погану репутацію, але корисні жири, такі як оливкова олія та авокадо, можуть допомогти людям почувати себе повноцінними та сприяти досягненню цілей втрати ваги", - говорить Манакер.

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