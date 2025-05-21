Ворог пішов на прорив нової ділянки кордону України: в ЗСУ доповіли обстановку

Військові розповіли про спробу прориву української оборони у Харківській області.

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Окупантів виявили і ліквідували до того, як вони перетнули кордон / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що повідомили військові:

Окупанти проривались через кордон в районі Строївки

Українські військові знищили групу штурмовиків

Сили оборони України контролюють ситуацію на кордоні

Минулої доби, 20 травня, армія країни-агресорки Росії здійснила спробу прориву держкордону України у Харківській області. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Військові стверджують, що ворожа група окупантів намагалася перетнути рубіж в районі населеного пункту Строївка. Згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися саме російські штурмовики.

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В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що українські оборонці оперативно знищили окупантів, тож інфільтрації, тобто проникнення у Харківську область не допущено.

Попри це Сили оборони продовжують контролювати ситуацію у прикордонних районах, щоб у випадку будь-якої загрози запобігти проривам противника.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти не вперше за останній час намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області. В напрямку Строївки ворог вже пробував штурмувати українських військових, але вони не дали ворогу втілити задумане.

Раніше також у Третій штурмовій бригаді повідомили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів.

Нагадаємо, Главред писав, що війська окупаційної армії країни-агресорки Росії нещодавно здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці, але ЗСУ стримали противника.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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