Ситуація загострюється: росіяни хочуть прорватись одразу на кількох напрямках

Окупанти намагаються висадитися на островах.

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РФ нарощує кількість штурмів / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Коротко:

Ситуація на південному напрямку фронту загострюється

Щодня кількість російських ударів і штурмів збільшується

Окупанти хочуть повернутися на правий берег Дніпра

Ситуація на південному напрямку фронту в Україні загострюється. Ворожих штурмів більшає. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Щодня кількість ударів і штурмів збільшується. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Зокрема, ситуація загострюється і на Запорізькому, а також на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - повідомив він. відео дня

За його словами, цьому сприяють заяви російського керівництва та покращення погодних умов.

Крім того, росіяни не полишають спроб повернутися на правий берег Дніпра.

"Зокрема, вони намагаються висадитися на островах. Вчора також була спроба висадитися біля Антонівського мосту", - сказав Волошин.

Волошин розповів про штурми РФ - відео:

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, експерти українського аналітичного проєкту DeepState заявили, що російські війська захопили місто Суджа у Курській області РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України. За його словами, це свідчить про бажання ворога завдати удару по Сумській області.

Крім того, військовослужбовець 68-ої єгерської бригади із позивним Гусь заявив, що українські військові зупинили армію країни-агресора Росії на підступах до Покровська. Оперативна ситуація на цьому напрямку стабілізувалась.

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