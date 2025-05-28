РФ накопичила 50 тисяч військових на Сумському напрямку: що кажуть прикордонники

Демченко пояснив, що наразі ворожі колони не рухаються "до нашого кордону".

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Демченко розповів про ситуацію в Сумській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

У ДПСУ не фіксують рух ворожих колон техніки до кордону

Для наступу ворог застосовує війська з Курського напрямку

Російські окупанти застосовують для наступу на Сумському напрямку ті війська, які перекидали до Курської області. При цьому руху ворожих колон техніки до кордону з Україною не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо намагаючись вибити Сили оборони, які вели свою операцію в межах Курської області. Власне ці сили зараз і застосовують по лінії нашого кордону", - сказав речник. відео дня

Він додав, що прикордонники не фіксують, щоб "рухалися колони до нашого кордону".

"Можливо, або ж ворог не має техніки у достатній кількості, або зберігає її для якихось подальших дій. Виключно піші групи, інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на нашу територію для того, щоб зона боїв була вже по території України", - пояснив Демченко.

Також він зазначив, що серед полонених російських військових з числа малих штурмових груп, які заходять на територію України, є колишні засуджені.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти вдаються до постійних наступальних дій на фронті, проте їм не вдалося здійснити велику операцію, зараз вони накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські окупанти намагаються захопити населені пункти в Сумській області. Нині під контролем ворога перебувають 4 населені пункти. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Росіяни намагаються створити так звану "буферну зону".

У виданні Bild писали, що армія РФ в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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