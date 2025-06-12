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Наступ в Чернігівській та Харківській області: експерт розкрив задум РФ

Марія Николишин
12 червня 2025, 08:24
117
Експерт зауважив, що найближчі тижні будуть красномовними.
Наступ в Чернігівській та Харківській області: експерт розкрив задум РФ
Ситуація в Сумській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Просування росіян на Сумщині призупинилося
  • Ймовірно, вони вперлись у фортифікаційні споруди
  • Ворог спробує створити "буферну зону" на території Сумщини

В останні кілька діб просування окупаційних військ на Сумщині призупинилося. Ймовірно, ворог зіштовхнувся з потужними інженерними фортифікаційними спорудами. Про це сказав військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

"Маю припущення, що вони вперлись у наші інженерні фортифікаційні споруди, які побудовані на лінії у 8–10 км від держкордону. Зараз вештаються там, намагаючись зламати наш спротив", - припустив він.

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За його словами, РФ влітку, ймовірно, намагатиметься створити так звану "буферну зону" на території Сумщини.

"У разі успіху, ворог буде переносити ці процеси у Чернігівську та Харківську області. Маю сумніви щодо цього, бо 50 тис. війська надто замало для реалізації такої амбітної цілі", - зауважив експерт.

Селезньов також додав, що українські сили не пасуть задніх, а проводять певні операції на території російського прикордоння, зокрема у населеному пункті Тьоткіно.

"Найближчі тижні будуть красномовними в плані того, на що спроможний ворог", - наголосив він.

Крім того, на думку експерта, у літній період головним напрямком зосередження зусиль РФ залишиться Донеччина. Зокрема, окупанти спробують атакувати ключові міста.

"Ворог влітку буде максимально залучати сили та засоби, щоб атакувати міську агломерацію на Донеччині — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Динаміка боїв і в районі Часового Яру та Лиману є абсолютно красномовною", - підсумував колишній речник Генштабу ЗСУ.

Наступ в Чернігівській та Харківській області: експерт розкрив задум РФ
Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов говорив, що станом на 11 червня російських військ немає на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії зосередили на Покровському напрямку угруповання, яке постійно штурмує українські позиції.

Водночас, військовий експерт Денис Попович говорив, що наразі російські підрозділи намагаються прорватися до Юнаківки та рухаються в напрямку інших сіл, розташованих на висотах поблизу Сум. Звідти окупанти можуть вести вогонь по місту, хоча про його захоплення наразі не йдеться.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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