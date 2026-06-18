Чому стрес спричиняє випадіння волосся: як цьому запобігти

Як зрозуміти, що випадіння волосся пов’язане зі стресом, який українці переживають майже щодня і щоночі.

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Волосся може серйозно постраждати через стрес / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Коротко:

Як стрес впливає на волосся

Як відростити волосся після стресу

Стрес — це те, з чим стикаються всі українці. І хоча певний стрес корисний для регулювання метаболізму та нервової системи, а також для підвищення мотивації та концентрації, коли стрес стає хронічним і всепроникним, він стає проблематичним.

Хоча нам усім знайомі симптоми стресу на шкірі — наприклад, висипання та запалення — або на нашому організмі загалом (наприклад, порушення сну та неправильне харчування), вплив стресу на волосся менш відомий.

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Як стрес порушує цикл росту волосся

Щоб зрозуміти, як стрес впливає на основну функцію росту волосся, важливо розуміти, як працює цикл росту волосся. За словами б’юті-журналістки Джорджії Дей з HELLO, волосся має запрограмований життєвий цикл, який починається з фази росту, за якою слідує фаза спокою і, нарешті, закінчується фазою випадіння.

Ці три фази — анаген, катаген і телоген, а екзоген — це заключна фаза випадіння. Фаза анагену є найактивнішою з них, і саме в ній у корені волосся утворюються нові клітини. Загалом волосся росте приблизно на 1–2 см на місяць, хоча це залежить від багатьох факторів.

Волосся має кілька фаз випадіння / фото: pexels

Чому випадіння волосся з’являється після стресової події?

Згідно з дослідженням клініки трансплантації волосся на Харлі-стріт, понад 15 мільйонів дорослих у Великій Британії страждають від тієї чи іншої форми випадіння або потоншання волосся. Хоча втрата від 80 до 100 волосин на день є нормою, надмірне випадання волосся може бути ознакою того, що щось не так, і що цикл росту порушений, що призводить до передчасного початку фази випадання.

"Волосяні фолікули дуже чутливі до фізіологічних змін, і хронічний стрес може перевести більшу кількість фолікулів з активної фази росту (анаген) у фазу спокою (телоген), що в кінцевому підсумку призводить до посиленого випадіння волосся", — додає клінічний трихолог Кейт Холден.

волосся, фарбування волосся / фото: depositphotos.com/ua

Ознаки того, що випадіння волосся може бути пов’язане зі стресом

Подібно до того, як стрес проявляється на шкірі, є ознаки, на які слід звернути увагу. Поширені ознаки включають посилене випадання волосся під час миття або розчісування, більше волосся на подушках або одязі, помітно ширший проділ, зменшення об’єму або тонший хвіст. На відміну від деяких інших форм випадіння волосся, випадіння волосся, спричинене стресом, як правило, має дифузний характер по всій шкірі голови, а не зосереджується в певних ділянках.

Як підтримати здоровий ріст волосся

Що стосується внесення змін у ваш режим догляду за волоссям та укладання, то можна зробити багато чого. Часто недооцінюваною проблемою догляду за волоссям, а також проблемою випадіння волосся та його видимого випадіння, є те, що здорова та збалансована шкіра голови має важливе значення для здорового росту волосся, тому підтримання оптимального стану шкіри голови значною мірою сприяє росту більш здорового волосся.

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