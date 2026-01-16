До 8 годин поспіль: нові графіки відключень для Дніпра та області на 17 січня

На території Дніпропетровщини запроваджують графіки погодинних відключень світла.

https://glavred.net/energy/do-8-chasov-podryad-novye-grafiki-otklyucheniy-dlya-dnepra-i-oblasti-na-17-yanvarya-10732985.html Посилання скопійоване

ДТЕК та ЦЕК оприлюднили графіки для всіх підчерг / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

Коротко:

17 січня у Дніпрі та Дніпропетровській області відновлюють графіки відключень світла

Обмеження торкнуться всіх підчерг і триватимуть протягом доби

Кожна черга залишатиметься без електропостачання 2–3 рази на день

У суботу, 17 січня, у Дніпрі та по всій Дніпропетровській області знову запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться споживачів усіх підчерг і триватимуть протягом доби.

Як повідомили в ДТЕК, світло вимикатимуть від двох до трьох разів на день. У межах стабілізаційних відключень окремі підчерги можуть залишатися без електропостачання до трьох разів протягом доби.

відео дня

Графіки погодинних відключень діятимуть упродовж усього дня, а тривалість кожного обмеження становитиме кілька годин. Причиною таких заходів залишається дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

1.1:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:30

1.2:

03:00 – 10:00,

12:00 – 20:30

2.1:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:00

2.2:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:30

3.1:

00:00 – 03:00,

06:30 – 13:30,

15:30 – 20:30

3.2:

00:00 – 03:00,

06:30 – 13:30,

17:00 – 22:00

4.1:

00:00 – 03:00,

06:30 – 13:30,

17:00 – 24:00

4.2:

08:00 – 15:30,

17:00 – 24:00

5.1:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

5.2:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

6.1:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

6.2:

00:00 – 03:00,

10:00 – 18:00,

20:30 – 24:00

Точний час відключень електроенергії у Дніпрі можна перевірити на офіційному сайті ДТЕК — для цього достатньо ввести свою адресу у спеціальному полі.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для ЦЕК

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 17 січня з 00:00 до 24:00 для абонентів компанії ЦЕК також діятимуть погодинні графіки вимкнення електроенергії в такому порядку:

1.1 черга:

з 03:30 до 06:30;

з 08:00 до 10:30;

з 12:00 до 20:30.

1.2 черга:

з 03:30 до 10:30;

з 12:00 до 20:30.

2.1 черга:

з 03:30 до 10:30;

з 13:30 до 20:30.

2.2 черга:

з 03:30 до 10:30;

з 12:00 до 20:30.

3.1 черга:

з 06:30 до 12:00;

з 13:30 до 22:00.

3.2 черга:

з 00:00 до 03:30;

з 08:00 до 12:00;

з 13:30 до 22:00.

4.1 черга:

з 00:00 до 03:30;

з 06:30 до 08:00;

з 10:30 до 18:00;

з 20:30 до 24:00.

4.2 черги:

з 00:00 до 03:30;

з 10:30 до 18:00;

з 20:30 до 24:00.

5.1 черга:

з 00:00 до 06:30;

з 10:30 до 17:30;

з 20:30 до 24:00.

5.2 черга:

з 00:00 до 06:30;

з 10:30 до 17:30;

з 20:30 до 24:00.

6.1 черга:

з 00:00 до 03:30;

з 06:30 до 13:30;

з 17:30 до 20:00;

з 22:00 до 24:00.

6.2 черга:

з 00:00 до 06:30;

з 08:00 до 13:30;

з 18:00 до 24:00.

У компанії попередили, що протягом доби, за відповідним рішенням, графіки можуть коригуватися.

Пункти незламності

На Дніпропетровщині й надалі працюють "Пункти незламності". Інформацію про їхнє розташування та години роботи можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на сервісі nezlamnist.gov.ua

Пункти відкриті у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочий час. Тут жителі можуть зігрітися, скористатися електроенергією й водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та перепочити.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Світло вимикатимуть у всіх регіонах, повідомили в Укренерго.

Крім того, 17 січня, у Львові та області застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть для всіх груп. Про це повідомило Львівобленерго.

Нагадаємо, що під час засідання Ради оборони Полтавщини було ухвалене рішення про посилення енергетичної стійкості області. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Підприємства компанії виробляють електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобувають вугілля і природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів на українському та зарубіжних ринках, розподіляють і постачають електроенергію споживачам, і розвивають мережу швидкісних зарядних станцій. Головний офіс компанії розташований у Києві, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред