Тарифи на комуналку злетять: українцям розповіли, що подорожчає найбільше

Українців попередили про зростання ЖКГ-тарифів / ZIK.ua

Збільшені витрати на послуги сфери комунального господарства довелося компенсувати з центрального та місцевого бюджетів, заявила експерт з ЖКГ Христина Ненно.

У коментарі Ubr.ua вона підкреслила, що споживачі заплатять за збільшені витрати своїми податками.

Вона пояснила, що підвищення цін на енергоресурси споживачі можуть відчути у збільшенні вартості товарів першої необхідності - хліба, ліків тощо, адже збільшену собівартість підприємці заклали у Ціни своїх товарів і послуг.

У свою чергу голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що "платіжки зросли на 29%" і про це свідчить офіційна статистика.

"Так, протягом опалювального сезону зростання тарифів очевидно не буде, але вже навесні нас чекає масове підвищення майже всіх комунальних платежів", – спрогнозував він.

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За його даними, водоканали заявили про підвищення своїх розцінок на 28%. За опалення різниця може бути більш значною, від 30 до 60%. Електроенергія теж зросте: з урахуванням вартості вугілля-в чотири рази, а газу – у вісім разів.

"З відсутністю виразної політики з боку держави нас очікує зростання тарифів для населення до 30%. І це все буде відбуватися на тлі того, що бізнес вже отримав нові платіжки за тепло і електроенергію", – додав глава ССКУ.

читайте такожУ Нафтогазі попередили про нові тарифи: коли змінять ціни на газ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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