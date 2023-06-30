Війна тисне на гривню: економіст розповів, що буде з доларом до кінця року

Робити прогнози про зміни на валютному ринку в поточній ситуації можна максимум на 1-2 місяці, вважає економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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У липні долар може подорожчати максимум на 5% - аналітик / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Наразі не можна зробити висновок про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року. Все залежить від динаміки війни з агресором Росією. Будь-яка ескалація на полі бою може призвести до змін. У липні курс буде стабільним, проте прогнозувати можна лише на 1-2 місяці. Про це заявив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як повідомляє ТСН, експерт розповів про те, що наразі нереально зробити прогноз про курс долара до кінця поточного року. Ситуація цілком і повністю залежить від війни.

"До кінця року, я думаю, абсолютно нереально робити такі прогнози. Тому що ми не знаємо ані динаміки війни, ми не знаємо, що буде з економікою. Тобто, будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню. Максимум горизонт прогнозування - це один-два місяці", - пояснив аналітик.

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Також Олексій Кущ підкреслив, що в липні курс долара залишиться стабільним. Гривня може подорожчати або подешевшати максимум на 5%.

Курс долара в Україні

Директор з інвестицій та керівник департаменту R&D в інвестиційному банку Capital Times Артем Щербина в травні зробив прогноз, згідно з яким у 2024 році в Україні 1 долар коштуватиме 41,8 грн. Як вважає фахівець, надалі гривня буде послаблюватися.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що курс долара по завершенню війни буде залежати від декількох факторів. Спрогнозувати ситуацію наразі неможливо.

"Все залежатиме від формату завершення війни та формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано або Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти до країни", - підкреслив Кущ.

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