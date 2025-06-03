Мінімальну зарплату в Україні підвищать: аналітик назвав терміни

Стало відомо, на яке підвищення мінімальної зарплати можна розраховувати українцям.

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Протягом наступних трьох років мінімальна зарплата буде зростати / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Що сказав аналітик:

Наскільки підвищать мінімалку

Чи відчутним буде для українців зростання мінімальної зарплати

Наступного року в Україні має зрости мінімальна заробітна плата. Про це свідчить проєкт бюджетної декларації Міністерства фінансів. Вже з 1 січня 2026 року її розмір буде становити 8 688 гривень.

У січні 2027 року мінімалка підвищиться до 9 374 гривень, а ще через рік - до 10 059 гривень. Фінансовий аналітик та фахівець з інвестиційних ринків Андрій Шевчишин розповів виданню УНІАН наскільки відчутним для українців буде це зростання.

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"Враховуючи інфляцію і соціальний дисбаланс, який накопичується, поетапне зростання "мінімалки" виглядає нормально. Проте для бізнесу, який намагається вижити в складних умовах, це буде важко. Потрібно буде зменшувати свої прибутки власникам", - наголосив він.

В той ще час експерт вважає, що саме підвищення мінімальної зарплати є досить помірним, адже у наступному році вона зросте лише на 688 гривень. Це відповідає підвищенню менш ніж на 10%.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишатиметься без змін — 8 000 гривень на місяць. При цьому погодинна ставка зберігається на рівні 48 гривень.

Напередодні повідомлялося, шо у 2025 році оплата праці українських чиновників продовжує зростати і суттєво перевищує середній рівень заробітної плати по країні.

Раніше стало відомо, що у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Наразі є сума, яка покриє доплати у вигляді 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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