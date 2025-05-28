Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

Даяна Швець
28 травня 2025, 15:20
843
Середня офіційна зарплата по Україні у квітні 2025 року становила 19,9 тис. грн, збільшившись на 17,9%.
деньги, верховна рада
Які зарплати у чиновників / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати, значно перевищуючи середній рівень по країні
  • У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах стала 19,3% більшою, ніж у квітні 2024 року

У 2025 році оплата праці українських чиновників продовжує зростати і суттєво перевищує середній рівень заробітної плати по країні. Такі дані надає Міністерство фінансів.

Станом на квітень цього року, працівники центральних органів влади отримували в середньому 57,2 тисячі гривень. У порівнянні з тим самим місяцем 2024 року, коли середній оклад становив 48 тисяч, відбулося зростання на 19,3%.

відео дня

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, середній рівень зарплати по країні у квітні становив 19,9 тисячі гривень. Це на 17,9% більше, ніж торік.

Хто серед чиновників заробляє найбільше?

У квітні зарплатню в державних органах влади отримали майже 22 тисячі осіб (21 995). Найвищі середні виплати зафіксовано в таких установах:

  • Рахункова палата — 117,5 тисячі грн (501 працівник);
  • Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 102 тисячі грн (518 працівників);
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 86,2 тисячі грн (368 осіб).

Які доходи чиновників на керівних посадах?

Посадові особи на керівних посадах отримують ще вищу заробітну плату. У середньому — 126,6 тисячі гривень на місяць. Найвищі зарплати зафіксовані у наступних структурах:

  • НКРЕКП — 470,4 тисячі грн (7 керівників),
  • НАЗК — 276,3 тисячі грн (5 керівників),
  • Агентство з питань мистецтв та мистецької освіти — 236,8 тисячі грн (2 керівники).

Новини України - які зарплати в українців

Як писав Главред, в Україні станом на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати залишатиметься незмінним. Йдеться про 8 000 гривень на місяць, однак важливим є те, що ця сума є до оподаткування.

Однак зазначається, що мінімальна зарплата в Україні зросте. У 2028 році розмір мінімальної зарплати сягне 10 059 грн.

Водночас повідомлялося, що в Україні зміниться зарплата вчителів. Наразі у владі працюють над переглядом зарплат для вчителів - вдалось знайти додаткових 12 млрд гривень.

Більше економічних новин:

Що за відомство Мінфін?

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінфін зарплати новини України підвищення зарплат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

17:02Війна
ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:31Війна
У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

15:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Останні новини

17:06

"Хто взагалі схвалив?": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

16:35

Чи можна спати після причастя: священник здивував відповіддюВідео

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
16:33

В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

16:31

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:11

Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

16:00

4 знаки зодіаку, з яких виходять найвідданіші дружини

Реклама
15:51

У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

15:41

Бачать світ не лише чорно-білим: скільки кольорів розрізняють собаки

15:40

Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом

15:39

Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

15:36

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

Реклама
14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

13:25

На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

13:10

До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

13:08

Сила у підтримці: як бізнес розвиває спорт на Закарпатті. Історія родини пауерліфтерів Ситарів новини компанії

13:05

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

13:01

Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

12:40

Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

12:33

"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

12:11

Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

Реклама
11:54

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

11:49

"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

11:47

Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

11:23

Скинув 20 років: Бред Пітт здивував кардинальною зміною в зовнішності

11:21

4 знаки зодіаку, з яких виходять кращі матері, ніж дочки

10:55

РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти