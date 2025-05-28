Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

Ключове:
- Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати, значно перевищуючи середній рівень по країні
- У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах стала 19,3% більшою, ніж у квітні 2024 року
У 2025 році оплата праці українських чиновників продовжує зростати і суттєво перевищує середній рівень заробітної плати по країні. Такі дані надає Міністерство фінансів.
Станом на квітень цього року, працівники центральних органів влади отримували в середньому 57,2 тисячі гривень. У порівнянні з тим самим місяцем 2024 року, коли середній оклад становив 48 тисяч, відбулося зростання на 19,3%.
Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, середній рівень зарплати по країні у квітні становив 19,9 тисячі гривень. Це на 17,9% більше, ніж торік.
Хто серед чиновників заробляє найбільше?
У квітні зарплатню в державних органах влади отримали майже 22 тисячі осіб (21 995). Найвищі середні виплати зафіксовано в таких установах:
- Рахункова палата — 117,5 тисячі грн (501 працівник);
- Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 102 тисячі грн (518 працівників);
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 86,2 тисячі грн (368 осіб).
Які доходи чиновників на керівних посадах?
Посадові особи на керівних посадах отримують ще вищу заробітну плату. У середньому — 126,6 тисячі гривень на місяць. Найвищі зарплати зафіксовані у наступних структурах:
- НКРЕКП — 470,4 тисячі грн (7 керівників),
- НАЗК — 276,3 тисячі грн (5 керівників),
- Агентство з питань мистецтв та мистецької освіти — 236,8 тисячі грн (2 керівники).
Новини України - які зарплати в українців
Як писав Главред, в Україні станом на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати залишатиметься незмінним. Йдеться про 8 000 гривень на місяць, однак важливим є те, що ця сума є до оподаткування.
Однак зазначається, що мінімальна зарплата в Україні зросте. У 2028 році розмір мінімальної зарплати сягне 10 059 грн.
Водночас повідомлялося, що в Україні зміниться зарплата вчителів. Наразі у владі працюють над переглядом зарплат для вчителів - вдалось знайти додаткових 12 млрд гривень.
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Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
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