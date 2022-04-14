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У магазинах України продають тисячі російських товарів: як розпізнати і не спонсорувати війну

14 квітня 2022, 12:29

Винагорода за використання низки торговельних марок, представлених в Україні, раніше перераховувалася в РФ. У майбутньомуони можуть бути перереєстровані.

Торговельних марок, пов'язаних з РФ, в Україні понад три тисячі / Коллаж Reuters, pixaby

Війна в Україні, розв'язана Кремлем, триває вже 50-й день поспіль, але на полицях українських магазинів все ще можна знайти продукцію компаній, бенефіціари яких — резиденти Росії.

Як повідомляє Опендатабот, торгових марок, пов'язаних з РФ, в Україні всього 3238. До них відносяться продукти харчування, дитячі товари та косметика.

Російські товари в Україні

Продукти харчування:

  • Молочні продукти Простоквашино (АТ Данон Росія);
  • Чай Суртіс (ТОВ МАЙ);
  • Напівфабрикати Єрмоліно (АТ Інвест Альянс);
  • Молочні продукти Веселий молочник (ТОВ Вімм-Білль-Данн Продукти харчування);
  • Молочні продукти Чудо (ТОВ Вимм-Білль-Данн Продукти харчування);
  • Доставка їжі Суші wok (Фурсов Олексій Васильович);
  • Чай Лісма (ЗАТ Компанія Май);
  • Мережа японських ресторанів Євразія (Фурсов Олексій Васильович);
  • Пиво Балтика (ТОВ Пивоварна компанія Балтика);
  • Пиво Жигулі (ТОВ СТРАТЕГІЯ).

Товари для дітей:

  • Молочні продукти Тема (АТ Данон Росія);
  • Молочні продукти Агуша (ТОВ Вимм-Білль-Данн Продукти харчування);
  • Йогурти Засинайко (ТОВ Вимм-Білль-Данн Продукти харчування);
  • Спреї Некусайка (ТОВ Юпеко);
  • Мульфільм Фіксікі (АТ Аероплан);

Ліки:

  • Віферон (ТОВ Ферон);
  • Диоксидин (ВАТ Валента Фармацевтика).

Інше:

  • Засоби від комарів Раптор (ТОВ Юпеко);
  • Косметика Фаберлік (ВАТ Фаберлік);
  • Косметика Чиста лінія (Галант Павло Володимирович);
  • Одяг Gloria jeans (Мельников Володимир Володимирович);
  • Магазини Brocard (Володіна Тетяна Володимирівна).

Код товарів Росії

Ці товари можна розпізнати, оскільки вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр "46". Діапазон цифр на початку коду може бути від "460" до "469".

Щоби полегшити собі роботу, можна завантажити додаток Сканер QR і штрих-коду, доступний для iOS і Android.

Винагорода за використання цих торгових марок раніше перераховувалася в РФ. У майбутньому існує варіант, при якому ці ТМ будуть перереєстровані на нових власників не з РФ для того, щоб уникнути санкцій та продовжити роботу на українському ринку.

"З початку війни Укрпатент продовжує прийом і розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок і передачу прав на вже існуючі. На зміну власнику торгової марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або азіатських власників", — зазначив патентний повірений Олексій Сердюк.

Як повідомляв Главред, громадяни Росії застрягли за кордоном і не можуть повернутися додому через санкції та обмеження по авіаполетах. Також росіяни залишилися без засобів до існування, тому що не можуть скористатися своїми банківськими картками. Після цього вони стали змінювати своє ставлення до вторгнення Росії в Україну.

У перші дні війни більшість росіян відреагувала на санкції тим, що громадяни масово скуповували товари в магазинах і влаштовували бійки в чергах.

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