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Українці зможуть заощадити на опаленні до 60%: Зеленський анонсував нову програму

11 лютого 2022, 15:59

Програма з термомодернізації стартує уже у 2022 році.Зеленський заявив, що українці зможуть заощадити на опаленні до 60%

Зеленський заявив, що українці зможуть заощадити на опаленні до 60%/ Офис президента Украины

В Україні запустять нову програма з термомодернізації. У її межах збираються оновити близько 5 тисяч багатоповерхових будинків, що дозволить їхнім мешканцям платити за опаленнядо 60% менше.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 лютого, під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад у Харкові.

"Мною ініційована програма, мета якої зменшити споживання імпортних енергоносіїв. Наразі ми запускаємо дуже важливу складну програму. Я вважаю, що програма термомодернізації – це важливий захист для наших громадян. Думаю, що в цьому майбутнє", – зазначив під час виступу Зеленський.

Він зазначив, що результати цієї програми зможуть відчути 1,5 мільйони громадян – вони зможуть у наступному опалювальному сезоні платити за тепло до 60% менше. За його словами, йдеться про 700 тисяч сімей.

Коли стартує програма

У той же час перший віцепрем'єрміністр України, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що програма "Енергетична незалежність" стартує уже в 2022 році, і 5 тисяч житлових будинків будуть залучені лише в перший рік.

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"Ми порахували, що зможемо скоротити на 2,5% імпорт газу. Ми порахували, що запуск цієї програми дасть можливість забезпечити роботою 170 тис. фахівців. Пожвавлення ринку відчують громади", – сказала міністр.

Вона зазначила, що в Україні не повинні "опалювати повітря", а "теплова енергія працюватиме на людину".

Проте Свириденко назвала більш стримані цифри можливої економії для громадян – від 30% до 50%.

Скільки триватиме програма

Як розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, програма триватиме 7-10 років. У цей час у державі хочуть оновити теплові характеристики у більшості з існуючих 180 тисяч багатоповерхових житлових будинків, а також 20 тисяч об’єктів соцсфери, щоб зменшити у них енерговитрати.

Раніше повідомлялося, що в Україні вартість опалення у деяких містах може вирости. Це пов'язано з розрахунком споживання природного газу для виробництва і постачання тепла.

Також раніше українців попередили про загрозу відключення опалення. У державі під час опалювального сезону комунальники будуть змушені перевести генерацію тепла на знижений температурний режим або взагалі відключать побутових споживачів. Це може статися тому, що обсягів газу, який підприємства ТКЕ отримують від Нафтогазу за фіксованою вартістю (яка набагато менша ринкової), явно недостатньо для нормального проходження опалювального сезону 2021-2022.

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